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黃嘉千：妻子要學習當一個順服的女人，不管妳多麼強

▲黃嘉千之前曾上節目談「婚姻領悟」，她引用聖經字句「愛是恆久忍耐又有恩慈」，並表示自己不喜歡衝突。（圖／翻攝自TVBS 優選頻道YouTube）
▲黃嘉千之前曾上節目談「婚姻領悟」，她引用聖經字句「愛是恆久忍耐又有恩慈」，並表示自己不喜歡衝突。（圖／翻攝自TVBS 優選頻道YouTube）

文/姊妹淘

2022-07-11 07:00:00

黃嘉千和夏克立16年的異國婚姻破局，雙方各說光話，成了一場羅生門。其實當初閃婚過程很甜蜜，她沒想到彼此認識才半年，當時是男友的夏克立就求婚；男友的求婚動作，讓一向無厘頭性格、且沉浸在愛的呵護中的黃嘉千猛然驚醒：「對耶，他是外國人，我要和外國人結婚！」當下瞬間卻實有點覺得不可思議，但，因為有愛的基礎，讓她點頭、成為外國人的老婆。

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▲黃嘉千之前曾上節目談「婚姻領悟」，她引用聖經字句「愛是恆久忍耐又有恩慈」，並表示自己不喜歡衝突。（圖／翻攝自TVBS 優選頻道YouTube）
▲黃嘉千之前曾上節目談「婚姻領悟」，她引用聖經字句「愛是恆久忍耐又有恩慈」，並表示自己不喜歡衝突。（圖／翻攝自TVBS 優選頻道YouTube）
黃嘉千2015年接受訪問，媒體問她：「和外國人從交往到結婚，妳覺得大膽嗎？」黃嘉千不假思索：「不認為大膽，外國人和台灣人有不同嗎？我們交往一直很順利。」也許她適應力夠好，思想行為也國際化，認同也接受這段始料未及的異國戀。她欣賞他的直接，「外國男生比東方男生來得更直接，更容易有『親密的動作』，像是不經意的KISS，都會很自然的發生，因為這是他們從小到大的一種文化性，早已把這當成像喝水、呼吸一樣的自然，我既然和夏克立交往，我認為就要接受這樣的文化，就怕我的不自然會讓他覺得很怪！」

戀愛多數是甜美浪漫，但，當要組成一個家庭時，「愛」這個字就是一種維繫情感的良藥和情感的再昇華。黃嘉千有感而發：「他可能有很多壞習慣，你無法忍受；他可能有很多習慣，是你沒看過的，婚姻的過程，就是如何學習愛對方。夫妻在一起，一定會發生摩擦，但絕對要把會發生的事讓它不能發生，因為一旦發生了，就會把愛消滅。兩人相處，就是必須要有更多的愛，把更多的愛給對方。」

▲夏克立去年仍曬出與黃嘉千、女兒的合照。（圖／夏克立臉書）
▲夏克立去年仍曬出與黃嘉千、女兒的合照。（圖／夏克立臉書）
黃嘉千和夏克立都是藝人，多數的人也會為夏克立貼上「黃嘉千的老公」標籤，或許在演藝圈，黃嘉千知名度高過他，不過，黃嘉千的認知和觀念卻很小女人：「丈夫是頭，妻子要學習當一個順服的女人，不管妳是多麼強！」她一直謹守著這個信念，「結婚後有一種很大的感動，一但結婚了，不是要得到什麼，而是要想怎樣付出，我要付出什麼讓你開心。」黃嘉千不認為自己在婚姻角色上有多麼偉大，「以我走婚姻路的經驗，告訴每一對夫妻，除非妳遭家暴，否則不要輕易放棄，沒有一對夫妻不會有問題，但，從問題中去學習解決和包容。不要永遠想要改變對方，先改變自己吧，當妳改變了自己，對方也會隨之不一樣。這些自我改變，根基就是要有愛，當妳有愛，所有問題都可迎刃而解。

本文刊登於2015.08.14，更新於2022.07.10

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