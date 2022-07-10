晨晨確診高燒40度！統神不忍了開嗆陳時中：一定送你下去
衛福部長陳時中今（10）日正式宣佈將參選台北市長，並強調「責任來，我就扛」，防疫是這樣，選舉也是這樣。不過指揮中心今日宣布新增27708例本土確診，而人氣實況主亞洲統神張嘉航，透露自己小孩晨晨也確診了，高燒到40度，讓心疼孩子的統神不禁開嗆陳時中，直呼「你只要敢選台北市長，我一定送你下去，一定」。
統神之子晨晨頗有乃父之風，近年也成為直播新寵兒，不過統神今日在臉書發文無奈表示，「俄羅斯轉盤總算轉到我們這裡了，晨晨今天發燒40度，然後在家休息」。統神透露之前晨晨老師就通知班上有人確診，禮拜一要停課，「想說不會這麼衰吧」，結果真的一篩就2條線。
統神表示自己目前快篩結果還是一條線，「不過大概89不離10了」，自嘲準備「爽放假一個禮拜」。另外統神更是大酸陳時中，「要感謝的是我們準台北市長候選人陳時中，時神」，統神質疑幼兒園都不用停課，「反正都無所謂了，早就放推了是吧？400萬例也無所謂囉，去選市長囉」。
統神更狠嗆說，「反正你只要敢選台北市長，我一定送你下去，一定」。最後統神也更新了晨晨的狀況，「很快就退燒了，目前吃了退燒藥水，37.9度安穩休息中」。網友們則紛紛在底下留言，祝福晨晨早日康復。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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