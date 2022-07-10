中職／樂天封王優惠！抽樂天女孩簽名季冠軍應援毛巾

台灣樂天集團為慶祝樂天桃猿隊於2022年7月10日在樂天桃園棒球場拋下彩帶，並拿下中華職棒33年上半季冠軍。為回饋廣大樂天會員及球迷的支持，樂天生態圈旗下的服務將於7月12日起至7月31日止，享有多項購物及存款優惠回饋粉絲，邀請球迷們一同歡慶樂天桃猿的奪冠喜悅。
為慶祝樂天桃猿上半季封王，「樂天桃猿棒球隊」將推出多款季冠軍紀念商品及球票優惠、「樂天市場」將提供最高20%點數回饋且下單就抽「阿迷趴團猿席BOX SEAT」體驗、「樂天Kobo」提供下單抽Kobo VIP包廂優惠、「樂天信用卡」消費滿額抽樂天女孩簽名季冠軍應援毛巾、「樂天國際商業銀行」則推出推薦一位親友開戶雙方各獲得現金500元，同時也恭喜參加上半季「桃猿必勝定存」的客戶可獲2倍利息、「日本樂天官方旗艦店」則提供部分商品2折起並且下單滿額抽VIP包廂，等總共6家來自樂天生態圈的優惠活動。
2022年中華職棒上半季冠軍樂天生態圈優惠活動：
樂天桃猿封王慶 最高20%回饋*下單就抽「阿迷趴團猿席BOX SEAT」體驗
- 樂天市場
[現折]萬元折價券天天領
[免運]499超取/宅配免運，899冷凍冷藏免運
[再賺]樂天保險館-點數瘋狂送!投保即賺最高1800點
活動日期：7/12 10：00 ~ 7/19 9：59
刷樂天信用卡滿額抽樂天女孩簽名季冠軍應援毛巾、球票買一送一、樂天桃猿棒球場商店及百貨專櫃周邊商品95折
- 樂天信用卡
活動日期：7/15~7/31
歡慶樂天桃猿季冠軍，樂天網銀客戶只要推薦一位親友開立樂天帳戶並期間內開啟金融卡，雙方即可各獲得現金500元，獎金無上限！
- 樂天國際商業銀行
活動日期：7/1~7/31
已經參加今年上半季「桃猿必勝定存」的粉絲們，因桃猿已獲得2022年上半季冠軍，故可成功賺取2倍存款年利率!
樂天Kobo電子書全站輸入折扣碼享73折，下單再抽桃猿主場Kobo VIP包廂看球資格!
- 樂天Kobo
活動日期：7/15 ~ 7/17
樂天市場Kobo電子書閱讀器全站購機9折起，再送600禮物卡
活動日期：7/11 12:00 ~ 7/13 23:59
消費滿899元折90元活動及部分商品2折up優惠活動
- 日本樂天官方旗艦店
全店消費滿五千 抽VIP包廂
活動日期：7/12 10：00 ~ 7/18 9：59