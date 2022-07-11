300億租金補貼專案首週18.8萬戶申請 內行這樣辦最快
300億元租金補貼專案從7月1日開放受理申請，開辦首週申請戶高達18萬8369戶，截至7月8日為止，含舊戶帶入試算14萬7205戶、新戶4萬1164戶。其中針對4大族群加碼補貼1.2倍至1.8倍以上，經濟或社會弱勢家庭13萬5,350戶，約占總申請戶7成，育有未成年子女家庭5萬623戶，約占總申請戶3成，初入社會青年申請戶數4萬1,475戶，約占總申請戶2成，新婚家庭申請戶數也達2,288戶，顯示民眾對租屋補貼政策的支持。
營建署指出，目前新戶申請共有4萬1,164戶，線上申請率約97%。若進一步分析租屋地，台北市5,680戶，新北市8,256戶、桃園市3,767戶、台中市7,631戶、台南市3,538戶、高雄市4,923戶，其餘縣市7,369戶，整體而言，6都約占8成。
營建署表示，擴大租金補貼政策透過跨部會合作及政策工具來落實對經濟弱勢及各族群的照顧，申請期限至今年8月31日17時為止，實質減輕租屋負擔。除了電腦、平板，手機也能申請，只要先將身分驗證需要的身分證字號及健保卡卡號準備好，租約及存摺封面先拍好放在手機裡，隨時隨地都能上網申請。
營建署提醒民眾，週一至週五早上9時至下午5時也提供客服電話諮詢02-77551102，電話諮詢以外時間，可email至[email protected]，由系統諮詢客服人員於隔日上班日盡速回復。
有關擴大租金補貼專案相關資訊可至內政部不動產資訊平台的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，如有申請資格問題，可於週一至週五上午8點至下午6點，撥打諮詢專線02-7729-8003或02-87712345轉2洽詢。