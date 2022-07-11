就業暗示Fed將再升3碼　標普震盪、費半夯

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美國勞工部8日公布眾所矚目的非農業就業報告。數據顯示，6月就業人數新增372,000人，遠高於路透社調查的經濟學家預估值268,000人。報告也指出，6月失業率維持在疫情爆發前的低檔3.6%。
不過，6月平均時薪只月增0.3%，低於5月的0.4%。若以年增率來看，6月平均時薪增幅5.1%，也低於5月的5.3%。
MarketWatch報導，J.P. Morgan Asset Management全球策略長David Kelly 8日發表研究報告指出，6月新增就業人數比前月略減，但仍遠優於市場預期。值得注意的是，就業報告一般屬於落後指標，因此這份報告無法排除經濟即將衰退的風險。然而，在勞工需求仍逼近歷史高的情況下，這確實暗示，對勞工而言，下一次經濟衰退將相對溫和。他並表示，薪資成長持續緩慢降溫。
路透社報導，美股結束慘澹的上半年後，7月略回穩，在經濟衰退烏雲罩頂下，原物料價格拉回、聯準會(Fed)暗示較為溫和的升息路徑，讓市場喘口氣。不過，投資人依舊相當謹慎，持續研究每份最新數據及Fed官員最新說法，評估這會如何影響Fed大幅升息對抗通膨的計畫。
這導致美股8日在平盤附近上下震盪。超級財報週即將到來，投資人聚焦企業財測以及來週公布的關鍵通膨報告，藉以診斷經濟健康狀態。
紐約聯邦儲備銀行總裁John Williams 8日未明確表示他支持7月升息兩碼或三碼，只坦承利率上揚開始影響經濟。不過，直到最近還是最鴿派Fed成員之一的亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁Raphael Bostic 8日說，他「完全支持」7月再升三碼。
CNBC報導，BMO Wealth Management投資策略長Yung-Yu Ma表示，最新一份就業報告以及原物料近來的下滑走勢，略為增加經濟「軟著陸」的機率，美股也因而受到提振。他說，經濟劇烈衰退的隱憂最近略為減緩一些。
State Street Global Advisors分析師Michael Arone指出，好消息對市場而言就是利空，6月就業報告表現不能再好，不但失業率偏低、新增就業人數也高於預期，雖然薪資成長略微趨緩，但市場已有了結論，那就是Fed將再度升息三碼。
公債殖利率在就業報告出爐後大漲，壓抑股市漲幅。美國2年期公債殖利率依舊高於10年期公債，殖利率曲線持續倒掛，暗示經濟將會衰退。
半導體類股持續強彈。Seeking Alpha報導，市場傳出，意法半導體(STMicroelectronics)、GlobalFoundries (格芯、或稱格羅方德)最新廠房將使用政府資金，也是438億美元歐洲晶片法案(European Chips Act)的第二個專案。除此之外，台積電(2330)公布6月營收年增18.5%至新台幣1,758.7億元，也紓解市場對半導體的擔憂。
台積電ADR、意法半導體、GlobalFoundries聞訊分別上漲1.07%、1.36%、4.45%。
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資料來源-MoneyDJ理財網