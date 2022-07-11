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高股息ETF為通膨年代贏家　上半年吸金額逼新高

今年上半，高股息ETF大受歡迎，流入資金直逼紀錄新高。（圖／MoneyDJ理財網）
今年上半，高股息ETF大受歡迎，流入資金直逼紀錄新高。（圖／MoneyDJ理財網）

MoneyDJ理財網

2022-07-11 09:11:02

 
今年上半，高股息ETF大受歡迎，流入資金直逼紀錄新高。專家說，股民害怕經濟衰退，緊抱現金，讓高股息ETF成了上半年的大贏家，今年來報酬擊敗美股大盤。CNBC 10日報導，VettaFi研究主管Todd Rosenbluth表示，今年上半，高股息ETF進帳近500億美元，吸金額接近歷史新高。Rosenbluth說，他們對VettaFi的顧問做了調查，眾人最愛用股息取得收益。公司股息優於公司債、優於公債、也優於房地產等單一產業。

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高股息股ETF和超短債ETF交易火熱，主要是眾人益發憂慮嚴重的經濟低潮、傳統安全資產的魅力漸增。Rosenbluth說，聯準會(FED)轉鷹，市場波動大、投資人追求相對安全的另類資產，下半年高股息ETF和超短債ETF會繼續有龐大需求。

GraniteShares創辦人兼執行長Will Rhind也說，衰退疑慮壟罩，人們緊抱現金。今年股市的一大趨勢是很少派發股息的成長股遭到拋售，資金轉入會產生現金的資產。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，追蹤高股息股的iShares Core High Dividend ETF(代號HDV.US)，上週五(8日)下跌0.14%、收100.68美元。HDV今年來僅跌0.31%，表現勝過大盤標普500指數的下跌18.19%。

專家：高股息股為抗通膨首選

專欄作家Mark Hulbert 6日在MarketWatch發文稱，通膨惡化讓聚焦在短期報酬的投資人，對高股息股避之唯恐不及，他們關注的時間軸太短，誤導了判斷，對比道瓊工業平均指數在去年年初和當下的實質殖利率，可以一窺問題所在。

2021年年初，道瓊指數的名目殖利率為1.9%，美國消費者物價指數(CPI)年率上揚1.2%，意味經通膨調整後的實質殖利率為0.7%。如今CPI年率飆至8.5%，道瓊指數的名目殖利率為2.1%，等於實質殖利率降至負6.4%，無怪短期投資人對高股息股興趣缺缺。

然而，若把時間拉長為十年，情況截然不同。對照標普500每股股息和CPI的十年落後成長率可以發現，過去一世紀來，兩個數據齊聲漲跌、同步狀況驚人。兩者相關係數(correlation coefficient)高達0.61%，在統計學上具有意義。

兩個數據強烈的關聯性顯示，高通膨時期，每股股息會跟著快速成長、反之亦然。這正是眾人希冀的通膨避險工具，可是想獲利必須耐心等候。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。




資料來源-MoneyDJ理財網

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