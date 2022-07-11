甲骨文傳恐裁員數千人　歐美員工衝擊不成比例

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甲骨文在考慮裁員的同時，卻積極投資為最新雲端客戶TikTok提供服務。甲骨文的雲端運算服務與Amazon Web Services (AWS)競爭激烈，TikTok合約對甲骨文至關重要。
消息稱，甲骨文為中國客戶大舉投資之際，卻同時考慮裁撤美國員工，讓部分管理層相當惱怒。據傳，準備離職的高層為兩年前從AWS跳槽加入的行銷長Ariel Kelman，他帶領與TikTok合作的團隊。SaaS行銷資深副總裁Juergen Lindner也會離職，他的團隊可能面臨重整、裁員。
甲骨文才剛斥資280億美元併購Cerner、進一步深入健康照護領域。這起收購案納入約28,000名Cerner員工。
經濟襲來猛烈逆風 祖克柏：一堆人不該再待Meta
臉書(Faccebook)母公司Meta Platforms Inc.執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)日前剛對員工示警經濟前景嚴峻，稱公司面臨「近代史上最嚴重的衰退循環」，有必要進行裁員、重新分配資源。
紐約時報、路透社報導，祖克柏6月30日透過內部視訊會議表示，「我想你們有部分人也許決定這地方不適合你，若自行這麼選擇、我也OK。」「現實是，公司內大概有一堆人不該待在這兒。」祖克柏並表示，這也許是近代史上最嚴重的經濟衰退之一。
Meta產品長Chris Cox則在另一份備忘錄表示，Meta面臨「嚴峻時刻」，經濟襲來「猛烈逆風」。他並表示，Meta必須硬起心腸進行優先要務，經營更加精簡、執行力更強的團隊。
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資料來源-MoneyDJ理財網