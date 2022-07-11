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甲骨文傳恐裁員數千人　歐美員工衝擊不成比例

美國商業軟體製造商「甲骨文（Oracle）」為削減高達10億美元（約新台幣297億元）的成本，擬裁員數千名員工。（圖／MoneyDJ理財網）
美國商業軟體製造商「甲骨文（Oracle）」為削減高達10億美元（約新台幣297億元）的成本，擬裁員數千名員工。（圖／MoneyDJ理財網）

MoneyDJ理財網

2022-07-11 08:59:48

 
 
市場傳出，甲骨文(Oracle)斥資280億美元併購電子病歷軟體供應商Cerner後，最近考慮實施10億美元的成本撙節行動，可能導致數千名員工遭裁撤。

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The Information 8日引述未具名消息人士報導，甲骨文考慮進行10億美元撙節計畫，最快8月就會裁減數千名員工。本波裁員對歐美員工的衝擊「不成比例」，將客服、商務功能自動化的行銷應用軟體部門等，是主要受影響的單位。

甲骨文在考慮裁員的同時，卻積極投資為最新雲端客戶TikTok提供服務。甲骨文的雲端運算服務與Amazon Web Services (AWS)競爭激烈，TikTok合約對甲骨文至關重要。

消息稱，甲骨文為中國客戶大舉投資之際，卻同時考慮裁撤美國員工，讓部分管理層相當惱怒。據傳，準備離職的高層為兩年前從AWS跳槽加入的行銷長Ariel Kelman，他帶領與TikTok合作的團隊。SaaS行銷資深副總裁Juergen Lindner也會離職，他的團隊可能面臨重整、裁員。

甲骨文才剛斥資280億美元併購Cerner、進一步深入健康照護領域。這起收購案納入約28,000名Cerner員工。

經濟襲來猛烈逆風 祖克柏：一堆人不該再待Meta

臉書(Faccebook)母公司Meta Platforms Inc.執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)日前剛對員工示警經濟前景嚴峻，稱公司面臨「近代史上最嚴重的衰退循環」，有必要進行裁員、重新分配資源。

紐約時報、路透社報導，祖克柏6月30日透過內部視訊會議表示，「我想你們有部分人也許決定這地方不適合你，若自行這麼選擇、我也OK。」「現實是，公司內大概有一堆人不該待在這兒。」祖克柏並表示，這也許是近代史上最嚴重的經濟衰退之一。

Meta產品長Chris Cox則在另一份備忘錄表示，Meta面臨「嚴峻時刻」，經濟襲來「猛烈逆風」。他並表示，Meta必須硬起心腸進行優先要務，經營更加精簡、執行力更強的團隊。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。




資料來源-MoneyDJ理財網

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