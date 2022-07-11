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陳時中參選北市長！競選團隊漸成形　擬邀陳建仁任主委

▲陳時中競選台北市長團隊成形 擬邀陳建仁任主委2022/7/10 23:13（7/11 08:03 更新）民進黨選對會10日拍板，徵召衛福部長陳時中（左）出戰台北市長。英系人士透露，陳時中將邀前副總統陳建仁（右）擔任主任委員。圖為2017年陳建仁與陳時中出席活動合影。（中央社檔案照片）
▲陳時中競選台北市長團隊成形 擬邀陳建仁任主委2022/7/10 23:13（7/11 08:03 更新）民進黨選對會10日拍板，徵召衛福部長陳時中（左）出戰台北市長。英系人士透露，陳時中將邀前副總統陳建仁（右）擔任主任委員。圖為2017年陳建仁與陳時中出席活動合影。（中央社檔案照片）

中央社

2022-07-11 09:11:36

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨選對會今天一致建議，徵召衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍分別出戰台北市長、新北市長。英系人士透露，陳時中擬找立委吳思瑤出任競選總幹事、北市黨部主委張茂楠任執行總幹事，並邀請前副總統陳建仁擔任主任委員。

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民進黨選舉對策委員會今天下午召開會議，建議徵召陳時中為台北市長候選人、林佳龍為新北市長候選人，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。

距離年底投票剩下4個多月時間，民進黨中執會13日正式徵召後，雙北輔選工作將啟動。

選對會下午拍板陳時中選台北市後，陳時中的媒體採訪通知群組、臉書粉專都迅速成立；臉書粉專按讚數快速增加，近3個小時已有2萬多人追蹤。

前副總統陳建仁日前接受廣播節目採訪時盛讚陳時中，強調陳時中做指揮官做得非常好，那是需要有耐心、善於溝通的工作，必須要有很好的統籌協調、討論能力，「陳時中是合適的選北市的人選，如果台北市交到他手上一定會更蓬勃發展」。

英系人士晚間透露，陳時中擬找吳思瑤出任競選總幹事、張茂楠出任執行總幹事，並規劃邀請陳建仁擔任主任委員；後援會組織也要成立，由小英之友會全國總會總會長顏志發擔任後援會總會長，包括醫界、小英之友會系統、全台北市的黨務組織都會動起來。

吳思瑤晚間受訪指出，不管是什麼職務，她沒有第二句話、全力以赴，這不只是黨的輸贏，還要贏回台北的競爭力，這是台北的輸贏，不管是什麼任務指派，她一向是阿信的精神。

張茂楠晚間受訪指出，如果陳時中希望他擔任執行總幹事，當然必須承擔黨輔選機器的工作；他認為，如果陳建仁或副總統賴清德願意擔任名譽主任委員或主任委員，會有很大的振奮作用，這代表北市陣容堅強、全黨一致。

張茂楠說，待中執會正式徵召後，北市輔選工作就會動起來，包括百工百業的協會、客家、同鄉會、不同宗教族群都會納入輔選組織；市長候選人與議員合掛看板、舉辦座談會、掃市場等規劃，都會一一進行。

民進黨新北市黨部主委何博文晚間受訪指出，新北市的輔選動能啟動蓄勢待發、會全力以赴，小雞們已等很久，接下來，市議員候選人與市長候選人的聯合看板會掛上去，議員也會與市長候選人掛名聯合總部，在新北市每一區舉辦見面會、座談會。（編輯：林克倫）1110710

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