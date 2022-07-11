外配悲哀？夏克立賺錢全給黃嘉千 怨嘆：離婚的話我沒錢
黃嘉千和夏克立16年的離婚官司尚未開打，雙方都保持低調，倒是友人力挺好友，跳出來提出婚姻的不對等關係，究竟眾多房產登記在誰名下，竟成了一場羅生門，不過網友揪出夏克立早期錄製綜藝節目《現在才知道》，透露所有收入都進了黃嘉千的帳戶，自己每月只有3萬元，還要支付家庭開支，忍不住脫口：「如果離婚的話，我沒有錢，全部的錢都在她哪！」
夏克立的女性友人昨發聲，指稱黃嘉千的5大罪狀，包括對老公隔離期間不聞問，也沒給他生活費，信用卡過期也不管，讓另一半處於「弱勢外配」的處境。而他2012年在節目上透露，賺錢都給老婆，自己僅有一張銀行卡，每月使用3萬元，還要負擔買菜做飯費用，生活出現抓襟見肘的窘態。有一次他到超市購物，買了一購物車的食物，卻發現銀行卡被黃嘉千拿走，當下處境尷尬，只好急叩老婆救援。
夏克立曾在《康熙來了》說過，婚前住在一起有段磨合期，黃嘉千不愛做家事，包括洗碗、餵狗、整理家務，都是他在執行，老婆卻常買些不需要的食材回家，結果放到過期，讓他一度很抓狂。季芹就爆料過黃嘉千買了一盒炒年糕，不知如何料理，在冰箱放到壞掉，之後黃想再買年糕，讓夏克立氣炸，光是這件事就吵了3年。
夏克立當時在綜藝節目上說，對於老婆的行徑無所謂，不過也擔心若錢都存進黃嘉千的帳戶，花錢全由自己支出，「現在無所謂，不會區分，有一天離婚了，就會知道應該要分」，簡直是神預言現況！夫妻曾經一度移民加拿大，卻遲遲未能達成共同目標，如今分開了，財產將是爭議的一大話題。