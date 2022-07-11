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全台降半旗　蔡英文：代表政府向安倍家屬致上最深哀悼

▲日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，蔡英文總統今前往日本台灣交流協會弔念。（圖／翻攝自行政院直播）
▲日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，蔡英文總統今前往日本台灣交流協會弔念。（圖／翻攝自行政院直播）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-11 09:28:082022-07-11 10:13:48

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，蔡英文總統今（11）日前往日本台灣交流協會弔念。蔡英文指出，政府機關、公立學校今日降半旗，她代表政府與人民向安倍晉三的家屬致上最深的哀悼。

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蔡英文指出，安倍晉三是她認識10多年老朋友，她還記得今年3月跟他視訊會談的時候，他那親切的笑容與溫暖的問候，當時雙方都非常希望早日在台灣見面。

蔡英文表示，這幾天中華民國駐日本國特命全權大使謝長廷提到，安倍晉三剛聯絡要來台灣訪問，也看到民間朋友都談起，原本規劃跟安倍晉三一起進行的活動跟計畫，這些都代表他跟台灣互動多密切，都是並肩前進的好夥伴。

蔡英文說，對於不法的暴力行為，要再次予以最嚴厲譴責。安倍晉三是深受國際推崇的國際領袖，畢生致力於維護民主、自由、人權的價值，他更是台灣的好朋友，多次訪問台灣，大力提升台日關係，促進雙方交流。

蔡英文指出，這些年來不論是台灣遇到震災或是疫情的挑戰，安倍晉三總是伸出援手，在國際場域也為台灣仗義執言，積極支持台灣的國際參與。安倍晉三對台灣的友好、溫暖，將會永遠留在大家心中。

蔡英文表示，這幾天她看到台灣和日本許多朋友都在回顧安倍晉三，談起311震災罹難者的影片，安倍晉三在影片中表達，希望跟大家發揮挑戰的精神，以及互助扶持的精神，她相信這也是台灣和日本共同秉持的精神。

蔡英文說，過去台日相互扶持走過許多挑戰，今天一起追悼安倍晉三，也會記得他對台日合作的期待。未來台灣和日本會持續攜手合作，深化雙方已好關係，共同創造印太地區的自由與開放。

蔡英文表示，感謝安倍晉三對台日關係貢獻，共如同他彈奏的歌曲「花正在開」，大家一起繼續努力，讓更多台日合作開花結果。


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