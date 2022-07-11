陳時中追悼安倍晉三！填追思卡寫錯字 糗忘「存」怎麼寫
日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，日台交流協會今（11）日舉行弔問簽名追思會，甫宣布參選台北市長的衛福部長陳時中，與行政院長蘇貞昌一同前往悼念，不過陳時中在會場填寫追思卡的時候，正當寫下心存感謝一句時，竟寫錯字突然忘記「存」字怎麼寫，經旁人協助才會意過來，但經塗改失敗，最後只好整張重寫。
陳時中今日前往日台交流協會，悼念幾日前遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，他約在9時20分抵達會場，於活動中準備在追思卡上先寫下「珍貴且敬佩的朋友」，但當他寫到「我們永遠心存感謝」這句時，突然忘記「存」字怎麼寫，邊改邊疑惑，還向旁人尋求協助，隨後還在額外的便條紙上練習，但因為錯字難以塗改，因此工作人員趕緊送上一張空白的，好讓陳時中重新填寫。
對於安倍遇刺事件，陳時中受訪時表示他是珍貴且敬佩的日本前首相，更是台灣的朋友，無論在國際上、公衛體系上，總是為台灣發聲，安倍也曾在國內缺疫苗時大方捐贈台灣疫苗，這樣的友情將會延續「台、日永遠是好朋友」。另有媒體問今日是以什麼身份前來致意？陳時中則回應「衛福部長」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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