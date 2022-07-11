COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

自動駕駛釀禍？特斯拉撞前車「半截卡貨櫃車底」2人慘死

▲美國一台特斯拉高速衝撞前車，車頭直接卡進貨櫃車底，正負駕駛當場死亡。非本文所提及特斯拉。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲美國一台特斯拉高速衝撞前車，車頭直接卡進貨櫃車底，正負駕駛當場死亡。非本文所提及特斯拉。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心／綜合報導

2022-07-11 12:24:22

一對疑似已退休的男女，本月6日駕駛一台2015年款紅色特斯拉，竟因不明原因在美國佛羅里達州75州際公路蓋恩斯維爾（Gainesville）地區公路上，衝撞前方的量販店貨運車，由於車速過快，車頭直接卡進貨車底部，前半段近乎全毀，車上2人當場死亡，目前尚不清楚當時是否有開啟自動駕駛，警方表示將展開特別調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據美媒《CNBC》報導，佛州公路巡警指出，事發時間違7月6日下午14時，該起車禍發生地點為75州際公路蓋恩斯維爾（Gainesville）地區路段，車上2人分別是66歲男性駕駛與67歲女性乘客，兩人從美國西岸加州的隆波克（Lompoc）自駕來到東岸的佛州，據悉，意外當下路況和天氣都相當良好，但該輛車卻已相當高速且未減速的狀態下，直接撞上前方正在合法停車區靜止的一輛貨櫃車車尾。

由於速度過快，特斯拉車頭直接插進貨櫃車底部，正副駕駛座被嚴重擠壓，兩人當場死亡，是否是因自動輔助駕駛（Autopilot）釀禍，目前尚不清楚，美國國家交通安全管理局（NHTSA）稱將會針對此起特斯拉車禍案件展開特別調查。

NHTSA 在6月，已升級了對 830,000 輛配備自動輔助駕駛的特斯拉汽車進行缺陷調查，在此前特斯拉汽車撞出10幾起事故，共造成15人在車禍中喪命，若再加上此事，累積共有17人死亡。（編輯：林莞茜）

男「攜槍狂飆」北市街頭！連撞6車　闖台大撞樹車毀遭逮

跑車突失控撞國4護欄！翻落14公尺深地面　駕駛彈飛車外

彰化台1線火燒車！賓士突自燃陷火海　車主急跳車逃生

網瘋傳重機騎士總統府前「翹孤輪」！警循線追查逮人送辦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀