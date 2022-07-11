連讚陳時中！蘇貞昌：盼未來在其他職位繼續為國人服務

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指揮中心說，台灣近一個月因Omicron疫情而急速上升且自前年全球疫情爆發以來，為守護國內人民健康與生命安全，於國境採取相較世界各國最嚴格的管制措施，以致排名次序較後，不過也正因實施前述的管制措施，大幅降低病毒造成的死亡率。
指揮中心指出，根據經濟學人的統計，若均以今年最新的各國資料來看，台灣的超額死亡率僅高於賽普勒斯（人口約120萬）、紐西蘭（人口約500萬）和列支敦斯登（人口約為4萬）3個國家，而若以每百萬人的染疫死亡人數計算，台灣仍處在於全球最低的程度，防疫成果不亞於世界其他人口密集的主要國家。
另外疫苗方面，指揮中心表示，6個月至5歲幼童的疫苗，預計在7月21日請地方政府衛生局推動接種作業。6個月至4歲幼童輝瑞疫苗，指揮中心持續洽談合約中，廠商亦已陸續提供資料予食藥署進行專案進口審查。
至於邊境管制，指揮中心說，入境總量調升為每周4萬人次，桃園機場的檢疫審單櫃檯已調升40%量能，每小時處理量能可由900人增加至1260人，唾液採檢站的採檢量能也已同步擴增，每小時採檢量能擬由1020人擴增為1500人，而目前防疫旅宿使用率為45.94%，足以支撐目前每周調升為4萬人的服務量能。
蘇貞昌指出，入境總量調升，請交通部等相關部會，持續針對國人及商業人士的入境需求進行觀察、瞭解及掌控，若有調整入境管制措施的必要，也應就相關管制條件的調整進行超前評估及部署，以隨時反應民眾需求。
蘇貞昌表示，台灣因採取兼顧經濟與防疫的平衡措施，才能於全球疫情肆虐期間，保有全世界少見的經濟正成長，而隨著全國各地疫情降溫，確診總人數下降，請指揮中心與政府各部會持續檢討各項防疫與管制措施。