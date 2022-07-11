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指揮中心可解編？專家提醒準備3件事　接棒指揮官有3條件

▲民進黨徵召衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中參選台北市長，隨著本土疫情持續降溫，指揮中心存廢也引發高度討論。（圖／指揮中心）
▲民進黨徵召衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中參選台北市長，隨著本土疫情持續降溫，指揮中心存廢也引發高度討論。（圖／指揮中心）

記者許若茵／台北報導

2022-07-11 11:24:16

民進黨徵召衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中參選台北市長，隨著本土疫情持續降溫，指揮中心存廢也引發高度討論。前疾管局局長蘇益仁今（11）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，現在就應該將新冠肺炎降為第四類法定傳染病，讓指揮中心也能解編，回歸常態醫療，降低重症與死亡率，政府也應準備好足夠的藥物、疫苗與快篩三件事情，並且接任指揮官人選應具備專業、經驗與溝通能力三個條件。

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昨（10）日民進黨選舉對策委員會開會決議徵召陳時中參選台北市長，陳也發表聲明指出，「責任來，我就扛」，防疫是這樣，選舉也是這樣，感謝黨主席蔡英文和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，他責無旁貸，盡力承擔。

不過近期本土疫情降溫，許多專家都認為新冠肺炎可從為第五類法定傳染病降為第四類法定傳染病，指揮中心存廢也引發外界高度討論。

對此，蘇益仁解釋，當初把新冠肺炎列為第五類法定傳染病，是因為新冠病毒為新興疫情，對於其傳染性、毒性、致死率都不清楚，仍需要觀察、通報、隔離、疫調，但經過兩年，已了解現行Omicron變異株傳播力雖強，但多屬無症狀或輕症，中重症與死亡很低，因此已可將新冠肺炎降為第四類法定傳染病讓醫療資源集中在中重症個案，「降級現在就能夠做！」，指揮中心也能解編，回歸常態醫療。

蘇益仁進一步指出，現行新冠肺炎仍是第五類法定傳染病，民眾若是快篩陽性不可出門，得經醫師視訊診療確認、通報確診後，再請親友代為領藥，過程相當長，但若是指揮中心解編後，讓醫療回歸常態化，尤其是高風險族群可以就近至診所看病，加快給藥速度，就能降低重症率跟死亡率。

「最大問題是藥物可能不夠，還要再採購」，蘇益仁提醒，面對降級解編，政府除採購足夠藥物外，也要準備足夠的快篩跟疫苗，至於民眾若是擔心被傳染，到群聚場合仍要戴口罩，若要前往醫療院所，也可戴上N95口罩避免感染或傳染他人。

針對許多人擔心，新冠肺炎若是降級後，就無法掌握確診數，蘇益仁說明，現在社區本來就存在許多感染黑數，且降級後染疫者還是會至醫療院所就診，因此可利用健保體系統計確診人數，蘇直言，現行民眾確診、隔離會造成許多的不便，他也不解「經過隔離這麼多，有帶來什麼好處？」，若降級後，確診者生病可請假在家，若身體狀況良好，也可外出工作、採購。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，未來指揮官應會由行政院指派，蘇益仁也分析，接任指揮官的人選應有三個必備條件，包含具有專業、防疫經驗、與學界、醫療界、地方等單位溝通能力，而現在指揮中心防疫人員都做得很好，即使指揮官換人也不會影響防疫業務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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