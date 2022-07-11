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「Uni Girls正妹」自爆與球員關係　霸氣捍衛私領域

▲「Uni Girls正妹」妮妮自爆與球員關係，霸氣捍衛私領域。（圖／Up直播提供）
▲「Uni Girls正妹」妮妮自爆與球員關係，霸氣捍衛私領域。（圖／Up直播提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-11 14:30:00

中華職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」成員妮妮，在啦啦隊資歷超過12年的經驗，擁有大批球迷追蹤關注，這次宣告加盟「Up直播」，對於演出的執著與熱情，讓她發光發熱，總是球場上最吸睛的「嬌點」。妮妮接受訪問時談到感情，透露日本天才棒球手大谷翔平是自己的理想對象。

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▲妮妮來自中華職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」。（圖／Up直播提供）
▲妮妮來自中華職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」。（圖／Up直播提供）
來自台中的妮妮從小熱愛舞台演出，從8歲就開始接觸芭蕾舞蹈，一路努力學習畢業於台北市立大學舞蹈系大學，外表亮眼的她，小時候更曾上過《我猜我猜我猜猜》錄影通告，也陸續擔任過許多明星藝人舞者，談起與直播的緣分，她笑說：「起因只是想要多賺錢，希望在工作以外，還能持續有一筆額外的收入！」

外界總是好奇球員與啦啦隊員的關係，是否會有機會燃出愛火，她開玩笑說：「認識是一定會的！大家見面時也一定會打招呼，但是否有進一步我就不知道了，現在球員年紀都很小，我是姊姊了！我城牆築得很高，外表也比較難接近，是比較冷靜型。」至於擇偶條件，她思考後開出：「我喜歡高的男生，順眼就好！」天菜是日本天才棒球手大谷翔平，一直關注著偶像賽事表現。天蠍座的妮妮，形容自己個性是「做自己」，目前為單身空窗，但面對網友騷擾、或是逼問「男朋友」相關問題時，她捍衛自己的私領域，率直回答：「你覺得有就有、沒有就沒有！」

▲妮妮目前為單身空窗。（圖／Up直播提供）
▲妮妮目前為單身空窗。（圖／Up直播提供）

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