性格影響癌症風險？心理師：7大特質當心身心失調

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1. 依賴於退縮的對象（人或情境），導致人際關係中的情緒表達受到抑制。
2. 依賴令人不安的對象，導致敵對的想法和感受。
3. 對既退縮又令人不安的對象的依賴，導致在對象的積極和消極方面之間搖擺不定的矛盾行為。
4. 自主和自我調節。
5. 理性與反情緒傾向。
6. 反社會傾向。
團隊召集14,522名受試者，自1994年起展開為期約20年的追蹤調查。結果表明，癌症的發生與第1型、第5型人格密切相關。第1型人格與乳癌的發生率呈現正相關；第5型人格則與乳癌、攝護腺癌、大腸癌等癌症無關，並與其他常見癌症 （如肝癌、胰臟癌、口腔癌等等）可能有所關連。
研究指出，第1型人格的特點是為了尋求與他人的和諧而不輕易表露情緒，尤其是憤怒。先前學界已表明，過度激烈的情緒反應可能會影響女性荷爾蒙，導致雌激素紊亂，不表露情緒可能是荷爾蒙失調的潛在因子；而5型人格則與男性酗酒行為密切有關，因男性不習慣坦白自身感受，以酗酒或不良嗜好作為情緒宣洩的出口。可能是導致癌症的一大風險。
過往遇「7狀況」罹癌機率更高？ 心理師授3招化解負面情緒
近年來，醫學上也愈來愈關注心念、性格與情緒對人體健康的影響。聯青診所倪家珍心理師列舉美國布羅迪博士（Dr. Brodie）的研究說明：布羅迪博士長期進行癌症病人的治療，在臨床工作與癌症病人的自述中發現一些人格特性與壓力源，歸納出 7 種與癌症關聯性較高的特質：
1. 高度謹慎、認真、勤勞、通常心智運作高於一般人。
2. 過度承擔他人的責任、過於擔心。
3. 深切需要去滿足他人的需求、取悅別人，想要獲取外在認同。
4. 與父母缺乏親密感，以致日後與生活與生命中親近的人缺乏親密感。
5. 內心長期壓抑著有害情緒，例如：憤怒、怨懟、敵意。
6. 對壓力反應不良，無法適當排解，可能過往曾遇過創傷事件。
7. 無法表達、解決的問題，可能童年時期的陰影印記，自身不一定有意識。
心理師授3招化解負面情緒
若有上述性格特質落在表列中，可以採取哪些措施做出改變？倪家珍心理師表示，由於性格是長時間的積累，建議民眾第一步要先學會認知自己的情緒。可為自己建立「愉快事件簿」與「不愉快事件簿」，帶著好奇的心情，練習用2週的時間每天紀錄 2-3 個愉快或不愉快的時刻，藉此了解自己的情緒反應模式和程度。
第二步則是安定自己的心、學習調節負面情緒。可藉由動態、靜態活動觀察自己的心如何浮動與平穩下來，找到讓自己開心的興趣。靜坐、呼吸練習，或是動態的走路、瑜珈，去大自然走走，有助於將壓抑釋放。最後則可以練習每天對鏡子大笑三聲，笑會牽動臉部神經，讓人放鬆。
提醒民眾，上述特質僅為參考，並非所有癌症患者皆適用於該情境中。若自覺身體不適或出現相關症狀，仍應及時就醫檢查，避免疾病惡化。
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