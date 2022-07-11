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名家論壇》施孝瑋／台灣為何無法受邀環太演習？

▲美國海軍的無人艦隊首次參加還太演習，現階段美國海軍無人艦隊仍在大量資料收整期，與開發無人艦艇作業模式。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲美國海軍的無人艦隊首次參加還太演習，現階段美國海軍無人艦隊仍在大量資料收整期，與開發無人艦艇作業模式。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）

文/施孝瑋

2022-07-11 11:57:31

台灣參與環太平洋演習一直成為議題，從最早的國防授權法案附帶決議，到2021年9月簽署的2022財年國防授權法案，要求美國邀請台灣參加2022年的環太平洋演習，但是即便是美國總統簽署後生效的法案，台灣今年為什麼還是不能受邀?在2022年環太平洋演習國際記者會上，太平洋艦隊指揮官山繆帕帕羅海軍上將(Admiral Samuel J. Paparo)給了正確答案。

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由於2022國防授權法案通過邀請台灣參加環太2022演習，但是台灣依然無法受邀。記者會上有記者提問為何無法邀請台灣，帕帕羅上將立即回答台灣無法受邀是政治問題，他本人能執行所有上級交付的任務，他無法揣測後面的政治原因，但是依照台灣關係法美國會提供台灣必要的防衛性武器以提升台灣自我防衛力量。而東森記者陳瑩也隨後追問台灣還需要擁有什麼樣的條件，可以在兩年後，甚至不久的將來，受邀參加環太演習？

帕帕羅上講很坦率地指出這是政治環境所造成的問題，這是一個十分敏感的政治環境！美台之間向來擁有雙向友好且長久的關係，美國非常重視雙方深厚的友誼。

陳瑩繼續追問帕帕羅上將認為這樣的政治環境有可能被改善嗎？

帕帕羅上將則回答，他希望也祈禱著這樣的情形可以和平解決，但若衝突發生，美國和其他的盟友們會做好準備！這是所有穿著軍服的人員都有的心理準備，美軍希望與祈禱大國之間能夠有和平的解決之道，但美軍也會做出最壞的打算。根據1979年台灣關係法，這是美國的責任，對最糟糕的結果做好準備，而美軍已經準備好了！

▲太平洋艦隊指揮官帕帕羅上將親自主持2022環太平洋演習記者會，並回答來自國內媒體的問題。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲太平洋艦隊指揮官帕帕羅上將親自主持2022環太平洋演習記者會，並回答來自國內媒體的問題。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
無人艦隊展示

美國海軍刻正研發中的無人艦隊，第一次參加環太平洋演習。據美軍負責無人艦隊的指揮官表示，美軍還在測試中的無人艦隊，其實之前已經多次參與大小演習，甚至於也和部分盟國合作，參與操作與演練。

這款海獵人系列的無人艦艇，最初從2016年開始建造，排水量大約135噸，使用兩座柴油主機雙車推進，最大速度27節，可以以12節航速滿載燃料，可以航行10,000浬。不過海獵人號排水量僅145噸，航行時海況不能太差。船體為三船體，因此運動性也較差，但是可以在小艦體上裝上較多的裝備。

現階段海獵人號處於數據收集階段，這是美國無人艦隊開發過程中不可或缺的部分。因為無人艦艇是一種全新的科技領域，重點在人工智慧的導入與學習。若要比較海獵人和MQ-9之間的差異，就是海獵人的目標要完全達成無人操控，而MQ-9的任務，後端還是需要有人操控。美國無人艦隊的發展，已經為這些無人艦艇進行各種科目的測試，進行包含無人艦與無人艦、無人艦與有人艦之間的搭配作業。海獵人無人艦目前可以利用艦上的感測器，進行人工智慧操控下的航行，避碰等各種航行所需，但由於船體較小，惡劣海況下的航行還是有風險。

▲海獵人系列的無人艦艇，設有可由船員進駐的駕駛室，全船僅約145噸。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲海獵人系列的無人艦艇，設有可由船員進駐的駕駛室，全船僅約145噸。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
除了測試外，海軍也正為無人艦艇開發一系列專用模組，讓未來無人艦艇真的服役時，不會再向近岸作戰艦缺乏應對各種任務的各式模組，導致整個近岸作戰艦艇形成尷尬的局面。無人艦艇的引入，無疑為未來美國海軍開展新形態的作戰模式而進入準備。

林肯號航艦與美國海軍首位女性航艦艦長

林肯號航艦是繼2006年之後，再度參加還太演習的美國航艦。而2022年的林肯號和2006年相比，多了兩個特別的第一。首先是林肯號在2020年回到聖地牙哥時，打破了林肯號自己於2002-03年的最長海上執勤紀錄，達到海上部署295天的紀錄。第二是林肯號的艦長，是美國海軍第一位女性航艦艦長，艾米·鮑恩施密特(Amy Bauernschmidt)上校。

施密特上校在回覆記者問到295天海上任務時，說道那的確是個無奈的結果，但是艦上官兵以迎接挑戰的心情，面對當時的任務。而未來如果海軍還有這樣的任務，要林肯號官兵執行，艦上官兵依然會以迎接挑戰的心情，完成國家交付的任務。

▲林肯號的艦長，是美國海軍第一位女性航艦艦長艾米·鮑恩施密特(Amy Bauernschmidt)上校。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲林肯號的艦長，是美國海軍第一位女性航艦艦長艾米·鮑恩施密特(Amy Bauernschmidt)上校。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
林肯號的第9艦載機聯隊，是海軍第二個配屬F-35C的艦載機聯隊。艦上官兵表示，F-35戰機登艦服役後，最大的改變是機庫甲板的作業區塊有所調整。F-35C所需的作業空間稍微增加，也導致原本就很擁擠的機庫甲板，必須重新調整與規劃作業區塊，不過在這次海外部署，林肯號上的人員也逐漸適應了F-35C戰機登艦所帶來的改變。

▲林肯號艦上機庫甲板的EA-18G電戰機。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲林肯號艦上機庫甲板的EA-18G電戰機。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）

●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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