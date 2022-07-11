名家論壇》施孝瑋／台灣為何無法受邀環太演習？

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帕帕羅上講很坦率地指出這是政治環境所造成的問題，這是一個十分敏感的政治環境！美台之間向來擁有雙向友好且長久的關係，美國非常重視雙方深厚的友誼。
陳瑩繼續追問帕帕羅上將認為這樣的政治環境有可能被改善嗎？
帕帕羅上將則回答，他希望也祈禱著這樣的情形可以和平解決，但若衝突發生，美國和其他的盟友們會做好準備！這是所有穿著軍服的人員都有的心理準備，美軍希望與祈禱大國之間能夠有和平的解決之道，但美軍也會做出最壞的打算。根據1979年台灣關係法，這是美國的責任，對最糟糕的結果做好準備，而美軍已經準備好了！
無人艦隊展示
美國海軍刻正研發中的無人艦隊，第一次參加環太平洋演習。據美軍負責無人艦隊的指揮官表示，美軍還在測試中的無人艦隊，其實之前已經多次參與大小演習，甚至於也和部分盟國合作，參與操作與演練。
這款海獵人系列的無人艦艇，最初從2016年開始建造，排水量大約135噸，使用兩座柴油主機雙車推進，最大速度27節，可以以12節航速滿載燃料，可以航行10,000浬。不過海獵人號排水量僅145噸，航行時海況不能太差。船體為三船體，因此運動性也較差，但是可以在小艦體上裝上較多的裝備。
現階段海獵人號處於數據收集階段，這是美國無人艦隊開發過程中不可或缺的部分。因為無人艦艇是一種全新的科技領域，重點在人工智慧的導入與學習。若要比較海獵人和MQ-9之間的差異，就是海獵人的目標要完全達成無人操控，而MQ-9的任務，後端還是需要有人操控。美國無人艦隊的發展，已經為這些無人艦艇進行各種科目的測試，進行包含無人艦與無人艦、無人艦與有人艦之間的搭配作業。海獵人無人艦目前可以利用艦上的感測器，進行人工智慧操控下的航行，避碰等各種航行所需，但由於船體較小，惡劣海況下的航行還是有風險。
除了測試外，海軍也正為無人艦艇開發一系列專用模組，讓未來無人艦艇真的服役時，不會再向近岸作戰艦缺乏應對各種任務的各式模組，導致整個近岸作戰艦艇形成尷尬的局面。無人艦艇的引入，無疑為未來美國海軍開展新形態的作戰模式而進入準備。
林肯號航艦與美國海軍首位女性航艦艦長
林肯號航艦是繼2006年之後，再度參加還太演習的美國航艦。而2022年的林肯號和2006年相比，多了兩個特別的第一。首先是林肯號在2020年回到聖地牙哥時，打破了林肯號自己於2002-03年的最長海上執勤紀錄，達到海上部署295天的紀錄。第二是林肯號的艦長，是美國海軍第一位女性航艦艦長，艾米·鮑恩施密特(Amy Bauernschmidt)上校。
施密特上校在回覆記者問到295天海上任務時，說道那的確是個無奈的結果，但是艦上官兵以迎接挑戰的心情，面對當時的任務。而未來如果海軍還有這樣的任務，要林肯號官兵執行，艦上官兵依然會以迎接挑戰的心情，完成國家交付的任務。
林肯號的第9艦載機聯隊，是海軍第二個配屬F-35C的艦載機聯隊。艦上官兵表示，F-35戰機登艦服役後，最大的改變是機庫甲板的作業區塊有所調整。F-35C所需的作業空間稍微增加，也導致原本就很擁擠的機庫甲板，必須重新調整與規劃作業區塊，不過在這次海外部署，林肯號上的人員也逐漸適應了F-35C戰機登艦所帶來的改變。
●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編
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