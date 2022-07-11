巷仔內／陳時中參選　竟成指揮中心存廢關鍵？

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此波本土疫情大流行從今年4月底升溫，5月27日達到疫情高峰，單日9萬4808人確診，至今疫情已逐漸降溫，近一週確診數都在3.6萬例之下，不少感染科醫師、公衛學者都認為可調降新冠肺炎為第四類法定傳染病，讓醫療常規化，減少就醫障礙，就能降低死亡率與重症率，也能減輕醫療端、基層衛政人員、病患等負擔；不過也有另一派專家建議，應等國內外疫情更成熟再檢討降級，屆時，指揮中心也將降級解編。只是直至今日，政府仍有所保留，並未鬆口。
就有專家直言，新冠肺炎之所以仍不從第五類法定傳染病降為第四類法定傳染病，是因為要維持指揮中心一級開設，讓陳時中有政治舞台能等待參選。而現在陳確定參選，指揮中心存廢更受到熱烈討論。
指揮中心是否需要「續命」維持開設，從公衛角度來看有許多指標，何時該解散？解散有何條件？都還有許多空間，現在也確實是該考量的時機點，但無論結果如何，指揮中心是否應維持一級開設還是要解編都是門防疫專業，不該與陳時中個人參選綑綁討論。
遲遲不將新冠肺炎改列為第四類法定傳染病、指揮中心不降級開設，影響的不只是陳時中的選情，背後更是有大量民眾生活被隔離、生計受影響、衛政人員疲於奔命、醫護人員過勞崩潰，更有許多病患遭遇就醫障礙、病況惡化，產生的超額死亡，這條條人命，究竟是建立於公衛防疫考量？還是陳時中的聲量考量？
回顧「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」開設900逾日以來，台灣防疫成績與各國相比確實斐然，不過這歸功於全國上下一心防疫，絕非陳時中個人表現。他想請辭、參選，是個人的權利，但萬萬不可將指揮中心打包「整碗捧走」，參選與防疫勢必得脫鉤，是指揮官的最後一個義務，也才是對防疫業務最好的祝福。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。