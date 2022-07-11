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柯志恩確診　昨曾接觸王金平及拜票群眾

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩今（11）日上午在臉書發文表示「是的，我確診了」。（圖／翻攝自柯志恩臉書）
▲國民黨高雄市長參選人柯志恩今（11）日上午在臉書發文表示「是的，我確診了」。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-11 12:12:24

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（11）日上午在臉書發文表示「是的，我確診了」，柯志恩說，除了每天早上都會做的例行性快篩外，昨天離開王金平院長早餐會，下午前往內惟青雲宮參香祈福前，再次快篩仍呈現「陰性」，沒想到，今天清晨出現輕微咳嗽症狀，就快篩確診，她要對昨天拜票過程中，接觸到的每一位鄉親民眾，致上最深的歉意。

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▲今（10）天上午，國民黨高雄市長參選人柯志恩到前立法院長王金平路竹老家參加早餐會。（圖／翻攝畫面）
▲今（10）天上午，國民黨高雄市長參選人柯志恩到前立法院長王金平路竹老家參加早餐會。（圖／翻攝畫面）
柯志恩表示，當快篩試劑出現第二條直線時，頓時腦袋一片空白。既使個人再小心，仍然難逃無所不在的新冠病毒。雖然過程中，絕大部分的時間都在戶外開放空間，全程配戴口罩，並隨時進行清潔消毒，僅在內惟青雲宮致詞及拍照時短暫拿下口罩。但是她的確診，對大家帶來的擔憂與不便，真的深感歉疚，祈願大家都健康平安。

柯志恩昨日上午前往王金平的早餐會後，在下午則前往內惟青雲宮、鎮安宮參香祈福，並到內惟日昌路黃昏市場進行拜票行程，柯志恩並指出，她也要對王院長，以及昨天一起開會、用餐、親密接觸的所有伙伴，以及伙伴家人們，致上滿滿的歉意，謝謝大家對她無私的情義相挺，也因為她的確診，造成大家的困擾，深感自責。

▲柯志恩昨（10）到內惟日昌路黃昏市場走訪拜票。（圖／柯志恩辦公室提供）
▲柯志恩昨（10）到內惟日昌路黃昏市場走訪拜票。（圖／柯志恩辦公室提供）
柯志恩認為，雖然疫情中心每天確診人數不斷地下降，但是，對每一個人來說，只有「健康」與「染疫」的區別，只有「擔心染疫」與「擔心健康」的差異，更多的是，對於周遭好朋友以及所有接觸者最深的歉意與自責。

柯志恩並說，她將遵循疫情指揮中心對於居家隔離與自主健康管理的要求，待完全恢復健康，再親自向所有鄉親與好朋友們致歉，目前一切都好，僅有輕微咳嗽症狀，也請所有好朋友們放心。利用休息機會讓她有更多時間，思索高雄的未來與鄉親們的期待！
 

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