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今夏台南試膽攻略　殭屍展、十八地獄、城隍夜巡玩透透

▲台南市美術館和法國凱布朗利博物館合作展出「亞洲的地獄與幽魂」，將自6月25日起展至10月16日。（圖／翻攝自南美館臉書）
▲台南市美術館和法國凱布朗利博物館合作展出「亞洲的地獄與幽魂」，將自6月25日起展至10月16日。（圖／翻攝自南美館臉書）

記者鄭婷襄／台南報導

2022-07-11 12:52:35

今夏最夯「殭屍展」亞洲的地獄與幽魂特展，第一次海外展出就選擇到台南市美術館，而身為「眾神之都」的台南也有許多地方有相呼應的展覽，如及蕭壠文化藝陣館「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」、麻豆代天府「十八地獄」，而特殊民俗活動縣城隍廟「夜巡」儀式在今年今天九月三日也恢復辦理。

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▲《亞洲的地獄與幽魂》展，展出日本經典的天狗、河童等妖怪面具。（圖／臺南市美術館提供）
▲《亞洲的地獄與幽魂》展，展出日本經典的天狗、河童等妖怪面具。（圖／臺南市美術館提供）
人氣爆棚的「殭屍展」吸引眾多人潮參觀，南美館自7月1日起改為「預約制」，該展覽介紹數世紀以來亞洲多國對於未知世界的恐懼與想像，還有學甲慈濟宮的展品及文史資料，呼應臺南在地的宮廟與傳說故事，更有國立台灣歷史博物館典藏的「十殿圖地獄掛軸」首度公開亮相，若是逛展完心慌，還可以走訪臺灣首廟天壇「天公廟」、臺南德化堂、北極殿「大上帝廟」、祀典武廟、臺灣府城隍廟等眾多廟宇祈福。

▲「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」展，在蕭壠文化園區藝陣館展出。（圖／臺南市政府文化局提供）
▲「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」展，在蕭壠文化園區藝陣館展出。（圖／臺南市政府文化局提供）
位在佳里區的蕭壠文化園區於藝陣館展出「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」展覽以先進科技介紹傳統文化，並讓家將們、十二婆姐以及神明為大家驅驚定神，有金唐殿、佳里興震興宮、佳里三五甲鎮山宮八家將（吉興堂）、西港玉勅慶安宮、南鯤鯓代天府、鹿耳門天后宮、台南土城正統鹿耳門聖母廟等多家廟宇的符咒、香火袋、平安符、佩飾等避邪文物，等民眾來抽。

▲麻豆代天府的「十八地獄」模擬諸多地獄場景，頗有勸善的教化意義。（圖／南市觀旅局提供）
▲麻豆代天府的「十八地獄」模擬諸多地獄場景，頗有勸善的教化意義。（圖／南市觀旅局提供）
而位在麻豆代天府廟後方的「十八地獄」與「天堂」觀賞設施，建於民國68年，位在廟中巨龍像下方的地下室，冷氣放送相當清涼、應景，入口處有三具猙獰塑像，進入後走下階梯就能看到強調善惡分明的人物壁畫和金屬雕像，模擬諸多地獄場景，頗有勸善的教化意義，遊憩區也有滾輪溜滑梯可以讓大小朋友舒緩一下歷劫歸來的心情。

發源自台南市的「大駕夜巡」則是城隍廟的特有習俗，由縣城隍爺顯祐伯擇一日以夜巡儀式，將每年農曆七月鬼門關關閉後不想回去的魑魅魍魎逮捕歸案，夜巡儀式因為疫情而停辦兩年，終於在今年農曆八月八日、國曆九月三日晚上恢復辦理，縣城隍廟的夜巡儀式歷史悠久，顯祐伯大轎由五鬼伴駕出巡，還有范謝將軍隨行，到市區各個角落抓鬼，還準備油鼎可以現場「油炸鬼」。農曆八月一至三日縣城隍廟還設置「公案桌」，讓有冤屈的鬼魂能向顯祐伯申冤。

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