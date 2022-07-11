今夏台南試膽攻略　殭屍展、十八地獄、城隍夜巡玩透透

我是廣告 請繼續往下閱讀
位在佳里區的蕭壠文化園區於藝陣館展出「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」展覽以先進科技介紹傳統文化，並讓家將們、十二婆姐以及神明為大家驅驚定神，有金唐殿、佳里興震興宮、佳里三五甲鎮山宮八家將（吉興堂）、西港玉勅慶安宮、南鯤鯓代天府、鹿耳門天后宮、台南土城正統鹿耳門聖母廟等多家廟宇的符咒、香火袋、平安符、佩飾等避邪文物，等民眾來抽。
而位在麻豆代天府廟後方的「十八地獄」與「天堂」觀賞設施，建於民國68年，位在廟中巨龍像下方的地下室，冷氣放送相當清涼、應景，入口處有三具猙獰塑像，進入後走下階梯就能看到強調善惡分明的人物壁畫和金屬雕像，模擬諸多地獄場景，頗有勸善的教化意義，遊憩區也有滾輪溜滑梯可以讓大小朋友舒緩一下歷劫歸來的心情。
發源自台南市的「大駕夜巡」則是城隍廟的特有習俗，由縣城隍爺顯祐伯擇一日以夜巡儀式，將每年農曆七月鬼門關關閉後不想回去的魑魅魍魎逮捕歸案，夜巡儀式因為疫情而停辦兩年，終於在今年農曆八月八日、國曆九月三日晚上恢復辦理，縣城隍廟的夜巡儀式歷史悠久，顯祐伯大轎由五鬼伴駕出巡，還有范謝將軍隨行，到市區各個角落抓鬼，還準備油鼎可以現場「油炸鬼」。農曆八月一至三日縣城隍廟還設置「公案桌」，讓有冤屈的鬼魂能向顯祐伯申冤。