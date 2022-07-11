厭食症會導致智力下降？研究顯示：恢復體重健康，才能扭轉局面

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根據外媒Insider報導，這項研究交叉對比了兩組平均年齡21歲的女性，一組是體重健康的女性，平均體質指數（BMI）約21.6；另一組患有厭食症至少五年，體質指數平均為15.4。通過掃描他們的腦部，研究者發現了一個明顯的差異——厭食症患者大腦的皮質厚度（Cortical thickness）出現了萎縮的情況。
大腦皮質結構，一般與智力水平相關，皮質厚度減少意味著智力下降。研究者進一步對比部分正在康復中的厭食症患者，隨著他們的體重增加，皮質厚度萎縮的情況也慢慢得到改善。「這證明了營養會直接影響腦細胞，」助理教授沃爾頓說明，「營養不良不會直接導致腦細胞死亡，通過補充營養、恢復體重便可以扭轉萎縮的情況。」
研究者補充，由厭食症引起的大腦萎縮，其嚴重性遠比精神分裂、抑鬱症、和強迫症等精神疾病的影響力還大。「大腦的損傷程度，和營養充足與否有著強烈的關係。」目前的研究，尚未得知長期營養不足是否會對大腦造成永久性損傷，但研究者建議越早改善進食障礙，大腦就能恢復得越快。
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