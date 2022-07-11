快訊／本土跌破2萬例！今增19,051例、死亡增96例

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指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為59例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月9日，死亡日期介於5月25日至7月8日。
指揮中心說明，今日新增80例境外移入個案中，為46例男性、33例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自韓國(4例)、美國(3例)、加拿大(2例)、越南、土耳其、印度、泰國、阿根廷及德國(各1例)移入，另65例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月10日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,946,577例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,841,625例排除)，其中4,101,156例確診，分別為15,763例境外移入、4,085,339例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,720例COVID-19死亡病例，其中7,705例本土，個案居住縣市分布為新北市1,806例、臺北市945例、臺中市732例、高雄市691例、桃園市595例、臺南市547例、彰化縣426例、屏東縣317例、雲林縣215例、南投縣214例、基隆市185例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣146例、花蓮縣126例、新竹縣123例、嘉義市121例、臺東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。