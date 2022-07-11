連靜雯6年沒進醫美診所 凍齡祕訣「臉做1步驟很重要」
「本土劇女神」連靜雯主持網路圓夢節目《女神靚掀貨》，新一集與閨密享用高級下午茶、又陪閨密去醫美診所諮詢，竟被醫美診所專業的工作人員認證：「我以為你平常有在做醫美，看起來就是有在做除皺、拉提等。」讓已經5、6年沒踏進醫美診所的連靜雯樂開懷。
連靜雯表示，她覺得人人都有追求美的權利，「我認同微整，因為你讓自己狀態更好，或者是去修補一些，可能你真的很在意的小缺點，讓自己的狀態維持好、維持年輕，我覺得是一件很棒的事情。」超好的狀態，也讓在場工作人員好奇她的保養方式，連節目主持的工作人員都說：「真的每次看到靜雯姊出場都超美。」
連靜雯也現場大方分享自己的保養方式，「像我現在就是選擇非侵入式的日常保養，但醫美這種也沒有不好，就是每個人的選擇。」除了保養品之外，也特別分享自己其實很注重洗臉，「保養首重清潔，把臉先洗乾淨很重要。」像她每天用洗臉機，早晚只要2分鐘，還可以結合APP做客製化的設定。
除了洗臉和選對保養品之外，連靜雯說：「每日補充適當的保健食品、膠原蛋白也很重要，其實有很多微量元素都會影響到身體和皮膚，由內而外的補充，讓自己驕傲自信美很重要。」