增2例BA.5本土個案！屏東父母接留學兒中鏢　清消擋不住

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心提醒，目前國內4名本土個案均研判於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實下列相關防疫措施，以保護自己和家人：
一、接送者應完成接種至少2劑疫苗(建議打滿3劑者優先)，並穿戴手套、佩戴口罩。
二、親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒。
三、車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風。
四、車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、 碰觸等接觸行為。
五、接送完成後，建議對全車內外進行清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。
指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出12株Omicron BA.4及74株Omicron BA.5，個案分別為50例男性、36例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年6月11日至7月4日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(4例)，新加坡及英國(各2例)，德國、義大利、法國及土耳其(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(32例)，德國及巴西(各5例)，新加坡(4例)，英國、土耳其及荷蘭(各3例)，義大利、法國、日本、韓國及加拿大(各2例)，越南、沙烏地阿拉伯、印度、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、澳大利亞、墨西哥、印尼及泰國(各1例)移入。
指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年7月6日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比上升至52%，BA.4佔比則上升至12%，且已導致部分國家住院數增加。
指揮中心進一步表示，近期BA.5變異株已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情亦漸升溫。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。