下任日銀總裁需支持安倍經濟學？日圓創24年新低

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社11日報導，三井住友銀行首席策略師宇野大介表示，在此次日本參院大選中、確保2/3議員席次的「改憲勢力」4政黨(自民黨、公明黨、維新黨和國民民主黨)為日銀持續採行貨幣寬鬆政策的支持者，加上日本首相岸田文雄表示，「將確實承接安倍晉三前首相的想法、並持續使其承續下去，將持續負起責任」。此次選舉結果將引導日銀持續進行貨幣寬鬆。
宇野大介指出，預估日圓將持續走貶，當前的目標為貶至137.50(即美元兌日圓升至137.50)。
彭博社11日報導，自民黨在參院大選大勝之後，岸田文雄除了將祭出因應物價飆漲的對策之外，也將針對預計明年(2023年)4月任期期滿的日銀總裁黑田東彥的後繼人事案進行安排。
岡三證券首席經濟學家會田卓司指出，自民黨大勝、維持了岸田文雄於黨內的向心力，也讓岸田政權的新資本主義方針將持續。而參院大選後的課題就是如何讓新資本主義確實運轉、讓日本國民切身感受其成果，而岸田政權可能將會以融合積極財政政策和安倍經濟學的「新資本主義型安倍經濟學」來推動政策。關於日銀總裁後繼人選，會田卓司表示，「可能只有支持安倍經濟學的寬鬆派候補人選才會被選上」。
日本媒體報導，日銀總裁黑田東彥於11日舉行的支店長會議上表示，「當前因能源、食品價格揚升，預估通膨率(核心CPI)將在2%左右水準推移。不過之後隨著能源價格的推升效果減弱、物價升幅將縮小」。
黑田重申，在通膨率穩定超過2%水準之前、將持續維持大規模寬鬆政策不變，且若有必要、將毫不猶豫加碼寬鬆。
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
資料來源-MoneyDJ理財網