COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

下任日銀總裁需支持安倍經濟學？日圓創24年新低

▲日圓今日走貶、創下24年來新低紀錄，關於日銀總裁後繼人選，會田卓司表示，「可能只有支持安倍經濟學的寬鬆派候補人選才會被選上」。。（圖／美聯社／達志影像）
▲日圓今日走貶、創下24年來新低紀錄，關於日銀總裁後繼人選，會田卓司表示，「可能只有支持安倍經濟學的寬鬆派候補人選才會被選上」。。（圖／美聯社／達志影像）

文/MoneyDJ理財網

2022-07-11 14:58:49

日本參院大選由執政的自民黨大獲全勝、讓日本首相岸田文雄獲得了可穩定營運政權的「黃金3年」。而此次的參院大選結果可能將讓日本央行(日銀、BOJ)的貨幣寬鬆政策能夠持續下去、且日銀總裁黑田東彥的後繼人選可能也將是「寬鬆派(安倍經濟學)」的支持者。促使日圓今日走貶、創下24年來新低紀錄(即美元兌日圓創24年來新高)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至台北時間11日13點00分為止，美元兌日圓彈升(即日圓重貶)0.70%至137.03，稍早最高升至137.27、創約24年來(1998年9月9日以來、當日最高點為138.29)新高紀錄。

路透社11日報導，三井住友銀行首席策略師宇野大介表示，在此次日本參院大選中、確保2/3議員席次的「改憲勢力」4政黨(自民黨、公明黨、維新黨和國民民主黨)為日銀持續採行貨幣寬鬆政策的支持者，加上日本首相岸田文雄表示，「將確實承接安倍晉三前首相的想法、並持續使其承續下去，將持續負起責任」。此次選舉結果將引導日銀持續進行貨幣寬鬆。

宇野大介指出，預估日圓將持續走貶，當前的目標為貶至137.50(即美元兌日圓升至137.50)。

彭博社11日報導，自民黨在參院大選大勝之後，岸田文雄除了將祭出因應物價飆漲的對策之外，也將針對預計明年(2023年)4月任期期滿的日銀總裁黑田東彥的後繼人事案進行安排。

岡三證券首席經濟學家會田卓司指出，自民黨大勝、維持了岸田文雄於黨內的向心力，也讓岸田政權的新資本主義方針將持續。而參院大選後的課題就是如何讓新資本主義確實運轉、讓日本國民切身感受其成果，而岸田政權可能將會以融合積極財政政策和安倍經濟學的「新資本主義型安倍經濟學」來推動政策。關於日銀總裁後繼人選，會田卓司表示，「可能只有支持安倍經濟學的寬鬆派候補人選才會被選上」。

日本媒體報導，日銀總裁黑田東彥於11日舉行的支店長會議上表示，「當前因能源、食品價格揚升，預估通膨率(核心CPI)將在2%左右水準推移。不過之後隨著能源價格的推升效果減弱、物價升幅將縮小」。

黑田重申，在通膨率穩定超過2%水準之前、將持續維持大規模寬鬆政策不變，且若有必要、將毫不猶豫加碼寬鬆。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。




資料來源-MoneyDJ理財網

安倍晉三遺體移往增上寺　民眾道別

安倍晉三遇刺　日本警察廳坦承維安有問題

安倍遇刺參院選舉投票率上升！專家：岸田執政地位更鞏固

涉刺殺安倍動機！統一教多次集體配婚　與保守派關係密切

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀