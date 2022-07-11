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死亡+96！2名20多歲男染疫1月後「家中突昏迷」送醫不治

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明死亡個案狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明死亡個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-11 14:29:57

中央流行疫情指揮中心表示，國內今（11）日新增19051例，其中有96例死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞說，死亡有2例都是20多歲男性，這兩位檢驗陽性到死亡，大概都有一個月間距，初步看來新冠確診不是主要的死因。

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羅一鈞指出，第一位20多歲男性，打過三劑疫苗，本身有先天性心臟疾病，那他是在6／6確診，後續無異狀，不過在7/7在家中昏迷，送醫後發現無心跳呼吸，經過搶救宣告不治，死因診斷為自發性腦出血併多重器官衰竭，初判可能與新冠肺炎無直接關係；另一位也是20多歲男性，沒有接種過任何一劑疫苗，本身曾有外傷過引起的顱內出血，長期臥床且有癲癇病史，家屬自述個案6月中快篩是陽性，但當時並未通報，而他是在7/8在家昏迷，送醫無心跳呼吸，急診搶救無效，死因是心肺衰竭併新冠肺炎。

據指揮中心統計，今日本土病例死亡個案，分別為59例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月9日，死亡日期介於5月25日至7月8日。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心公布確診死亡名單分析。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布今（11）日確診死亡名單分析。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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