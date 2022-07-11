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15歲女「未打疫苗」重症　肺炎合併呼吸窘迫住加護治療中

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，今（11）日針對中重症個案狀況進行說明。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，今（11）日針對中重症個案狀況進行說明。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-11 15:02:39

中央流行疫情指揮中心表示，今（11）日國內新增19051例本土個案，其中有172例為中重症，醫療應變組副組長羅一鈞說，有1例是15歲少女，未接種疫苗，本身有慢性神經系統疾病，長期住在呼吸治療病房，在7/7時發燒後採檢陽性，之後出現肺炎、氧氣濃度下降和敗血症，目前仍在加護救治中。

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羅一鈞進一步表示，該名個案長期使用呼吸器，住在呼吸治療病房，7/7發燒快篩陽性，機構先給予一次莫納皮拉韋後送醫，經過X光顯茶，發現有肺炎，同時氧氣濃度降低以及敗血症的狀況，因此轉入加護病房使用瑞德西韋等藥物治療，目前病況有稍微穩定改善，仍在加護持續治療跟觀察中。

據統計，這一波確診個案中，青少年累計10位染疫重症，肺炎7位、心肌炎1位、MIS-C1位、車禍共病創傷1位，死亡個案仍然為4位。（編輯：林莞茜）

▲今（11）日本土中重度及死亡個案說明（圖／指揮中心）
▲今（11）日本土中重度及死亡個案說明（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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