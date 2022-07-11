15歲女「未打疫苗」重症 肺炎合併呼吸窘迫住加護治療中
中央流行疫情指揮中心表示，今（11）日國內新增19051例本土個案，其中有172例為中重症，醫療應變組副組長羅一鈞說，有1例是15歲少女，未接種疫苗，本身有慢性神經系統疾病，長期住在呼吸治療病房，在7/7時發燒後採檢陽性，之後出現肺炎、氧氣濃度下降和敗血症，目前仍在加護救治中。
羅一鈞進一步表示，該名個案長期使用呼吸器，住在呼吸治療病房，7/7發燒快篩陽性，機構先給予一次莫納皮拉韋後送醫，經過X光顯茶，發現有肺炎，同時氧氣濃度降低以及敗血症的狀況，因此轉入加護病房使用瑞德西韋等藥物治療，目前病況有稍微穩定改善，仍在加護持續治療跟觀察中。
據統計，這一波確診個案中，青少年累計10位染疫重症，肺炎7位、心肌炎1位、MIS-C1位、車禍共病創傷1位，死亡個案仍然為4位。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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