搶掛林佳龍合體看板 顏蔚慈：要讓人民看破侯友宜手腳
民進黨將徵召前交通部長林佳龍參選新北市長，力阻爭議不斷的現任市長侯友宜連任。民進黨新北市三重蘆洲市議員參選人顏蔚慈今（11）日早上率先掛出與林佳龍的合體看板，她說，跨派系團結一向是民進黨的DNA，自己帶著林佳龍的文宣拜票，許多基層民眾都相當歡迎與鼓勵，林佳龍能號召支持者團結與熱情，相信年底一定能打贏選戰，讓人民看清楚只顧個人形象塑造、施政品質經不起檢驗的侯友宜。
顏蔚慈表示，林佳龍不只有地方執政經驗、更有中央的高度與視野，歷練完整、且具全國高知名度和即戰力，是民進黨不可或缺的公共財。面對不到5個月的選戰布局，林佳龍勇於承擔，肩負新北市超過400萬人口的期許，她將和林佳龍一同奮戰。
過去曾在桃園市政府擔任局長的顏蔚慈被歸類為鄭文燦子弟兵，在初選階段也打出「新潮流+」，此次率先掛出與正國會領導人林佳龍的合體看板，她表示，「團結一向是民進黨DNA」，北台灣本就是共同生活圈，在城市治理上都是連動的，未來民進黨在北台灣的治理政見更應該並肩作戰，才能真正提升新北市民的生活品質和都市進化。
事實上，顏蔚慈週日便已帶著與林佳龍合體的文宣拜票，許多民眾熱情的加油和鼓勵，展現林佳龍能號召基層支持者的熱情和團結氣氛。
顏蔚慈強調，侯市府挾龐大行政資源，卻長期只顧個人形象塑造，而從恩恩案、治安敗壞等市民高度關注的議題，侯市府的回應皆令人看破手腳，施政品質禁不起檢驗。因此，顏蔚慈團隊用最快速度掛上與林佳龍合體的看板，期待在林佳龍部長領軍作戰之下，團結民進黨基層氣勢，盡早發揮拉抬效應，發揮母雞帶小雞的加乘效果，齊心打贏年底選戰。