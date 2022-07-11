BA.5本土再+2！修正「入境0+7」？莊人祥：維持邊境2政策
Omicron變異株持續肆虐各國，中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，國內再增加2例BA.5變異株確診個案，為屏東一對父母開車至桃機接留學兒後染疫，外界關注是否會因此影響台灣邊境管制措施？對此，指揮中心發言人莊人祥說，目前邊境仍維持深喉唾液採檢以及3+4政策，何時會轉為「0+7」還需要視疫情狀況而定。
根據現行規定，邊境管制採行3+4政策，不過7/14日起，放寬國人和有台灣居留證者入境，可以不用兩天內PCR證明，莊人祥說，主要唾液採檢以及3+4政策還持續就行，可以避免BA.4及BA.5進入社區。
但有關國內BA.5侵台一事，媒體也問到是否有可能會緊縮相關邊境政策，莊人祥首先表示，目前邊境的狀況，是朝「開放的方向」進行，但依然會隨著疫情演變來做滾動式檢討。至於何時會開放成「0+7」，莊人祥則稱仍要視疫情而定。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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