從谷底苦苦攀爬8年！柯震東才奪影帝竟曝「想退休」

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他坦言當一位演員真的好累，除了要準備角色、頗析自己、挖空自我之外，還要站在最前線，接受各種花式檢驗和輿論攻擊，儘管他參與多部戲劇合作，但「柯震東」這三字好像都未和「演技」這兩字扯上關係，所以這次的得獎對他來說，無疑是一個肯定及鼓勵，也讓他再次重拾熱情，並有了繼續前進的動力，他也十分感謝團隊、粉絲一路以來的支持，喊話「沒有你們就不可能有我！謝謝你們依然願意看我表演讓我還有飯吃！」他誠懇的態度，也打動許多人，引來演藝圈好友、粉絲們替他加油打氣。
事實上，柯震東在2011年演出《那些年，我們一起追的女孩》，獲得金馬獎的最佳新演員獎，剛出道就頂著「金馬光環」，讓他星途備受矚目，之後憑著《再見瓦城》、《金錢男孩》入圍最佳男主角，卻都無緣拿下影帝，這次以《月老》奪下最佳男主角獎，也是時隔11年再次拿下獎項。
不過在2014年驚傳他與香港藝人房祖名，在北京東城區被查獲，因涉嫌吸毒及刑事犯罪，還在房祖名住所繳獲毒品大麻100餘克，至此柯震東的「陽光男孩」形象不在，在中國還遭到封殺，2021年更被列入「封殺劣跡藝人」的名單中。
柯震東不僅演藝生涯像坐「雲霄飛車」，他的戀情、私事更是網友的討論焦點，雖然年紀輕輕的他，竟與蕭亞軒、程穎婕、李毓芬、南韓超模Irene Kim傳過緋聞，感情經歷可說是相當豐富。日前他也因為開直播與粉絲互動，話匣子大開，自爆「現在很想生小孩」，更Live放送在廁所小解的聲音，一度讓在線人度飆破8千人。
儘管曾有負面新聞纏身的他，仍憑著實力「東山再起」，也藉由這次奪下影帝表示，希望透過這次得獎，讓大家能更關心我們的影視作品。而柯震東在下半年仍有作品要推出，主演的《初戀慢半拍》將在8月26日上映。