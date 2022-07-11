獨／《原子》助陣橘子嘉年華　黃文廷、陳治廷吐參賽心聲

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黃文廷、陳治廷都是第一次參與娛樂節目的錄製，被問到與選秀節目的差別，他們認為2個節目性質不太一樣：「這次在橘子嘉年華，我們一起體驗遊戲實況，可以跟隊友趣味互動，還可以玩自己平時喜歡玩的遊戲，感覺非常放鬆，還可以出錯，但上了台會想要求完美，就會有緊張的氛圍。」
至於參與節目走紅後，生活上的改變，黃文廷、陳治廷表示最明顯的是粉絲數上升：「開始有支持我們的粉絲會跟我們互動、留言打氣、鼓勵，在路上偶爾也會被粉絲認出來，一方面覺得滿害羞，一方面也很感謝他們喜歡我們。」
由橘子集團與野火娛樂共同出品的選秀節目《原子少年》自開播以來屢創話題，本次橘子嘉年華首次注入原創娛樂影視IP元素，力邀節目中最夯人氣選手參與實況任務挑戰賽，其中擔任活動大使的黃文廷、陳治廷都是第一次參與品牌活動，還與演藝圈前輩王子 邱勝翊同台，直言現場緊張感簡直與選秀舞台有得比！不過他們仍不忘號召粉絲7/15(五)晚間8點鎖定橘子嘉年華「大橘擂台」，由林佳辰、黃文廷、陳治廷、周祖安、金雲、小宜親身體驗《CSO絕對武力》及《新龍之谷》兩款熱門遊戲，更安排夜市出任務趣味競賽，挖掘少年們私底下不為人知的一面！
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