COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

獨／《原子》助陣橘子嘉年華　黃文廷、陳治廷吐參賽心聲

▲《原子少年》小孩人氣超旺，黃文廷（右）、陳治廷（左）親吐心聲，中為邱勝翊。（圖／記者陳明安攝）
▲《原子少年》小孩人氣超旺，黃文廷（右）、陳治廷（左）親吐心聲，中為邱勝翊。（圖／記者陳明安攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-07-11 15:37:182022-07-11 15:48:06

身為「Lollipop棒棒堂」和「JPM」成員的邱勝翊（王子），今（11）日率領《原子少年》「地球」的黃文廷、「火星」的陳治廷，出席「2022橘子嘉年華 夏日召橘令」記者會。黃文廷、陳治廷接受《NOWnews今日新聞》訪問時，表示雖然人氣不及「天王星」的小孩、「地球」的林佳辰人氣最高，不過2人仍保持平常心，不會有壓力：「你就做你自己，愛你的人依然愛你。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
談及對橘子集團的印象，黃文廷表示先前就很榮幸，能到橘子集團春酒表演：「那時從台上看下去很多人，感覺人力龐大加上視訊媒體都做的很華麗很厲害，到現在和哥哥姊姊們一起工作，覺得他們人都很好也很照顧我們。」如今擔任「橘子嘉年華」活動大使，黃文廷坦言心情有些緊張：「雖然已有大型舞台表演經驗，但品牌活動很考驗臨場反應，台下有好多媒體朋友，很興奮但又怕自己出錯。」

▲黃文廷擔任「橘子嘉年華」活動大使，坦言心情有些緊張。（圖／記者陳明安攝）
▲黃文廷擔任「橘子嘉年華」活動大使，坦言心情有些緊張。（圖／記者陳明安攝）
黃文廷、陳治廷都是第一次參與娛樂節目的錄製，被問到與選秀節目的差別，他們認為2個節目性質不太一樣：「這次在橘子嘉年華，我們一起體驗遊戲實況，可以跟隊友趣味互動，還可以玩自己平時喜歡玩的遊戲，感覺非常放鬆，還可以出錯，但上了台會想要求完美，就會有緊張的氛圍。」

至於參與節目走紅後，生活上的改變，黃文廷、陳治廷表示最明顯的是粉絲數上升：「開始有支持我們的粉絲會跟我們互動、留言打氣、鼓勵，在路上偶爾也會被粉絲認出來，一方面覺得滿害羞，一方面也很感謝他們喜歡我們。」

▲陳治廷透露走紅後，最明顯的改變是粉絲數上升。（圖／記者陳明安攝）
▲陳治廷透露走紅後，最明顯的改變是粉絲數上升。（圖／記者陳明安攝）
由橘子集團與野火娛樂共同出品的選秀節目《原子少年》自開播以來屢創話題，本次橘子嘉年華首次注入原創娛樂影視IP元素，力邀節目中最夯人氣選手參與實況任務挑戰賽，其中擔任活動大使的黃文廷、陳治廷都是第一次參與品牌活動，還與演藝圈前輩王子 邱勝翊同台，直言現場緊張感簡直與選秀舞台有得比！不過他們仍不忘號召粉絲7/15(五)晚間8點鎖定橘子嘉年華「大橘擂台」，由林佳辰、黃文廷、陳治廷、周祖安、金雲、小宜親身體驗《CSO絕對武力》及《新龍之谷》兩款熱門遊戲，更安排夜市出任務趣味競賽，挖掘少年們私底下不為人知的一面！

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

《原子少年》金星奪本周最高分！火星慘遭淘汰 坤達哭了

《原子》票選倒數5天！小孩暫居第一　5少年將登西門看板

獨／呂植宇用創作貢獻《原子少年》　冥王星表演藏亮點

專訪／《原子》黃莑茗暴風式成長　練舞淚崩：我挺過來了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀