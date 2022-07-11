疫情指揮官誰來接手？莊人祥：相信行政院會做最適當安排
衛福部長陳時中昨（10）晚間，正式被民進黨徵召，宣佈將參選台北市長，並強調「責任來，我就扛」。而在陳時中投入選戰後，外界紛紛關注，中央流行疫情指揮中心指揮官一職將由誰來接手？對此，指揮中心發言人莊人祥今日在記者會上表示，相信行政院會做最適當安排，並指出陳時中目前還是指揮官，離任時間也會由行政院決定。
莊人祥在記者會上，談到接任陳時中指揮官的人選，表示目前指揮中心為一級開設，指揮官由行政院指派，至於新任指揮官該具備哪些條件，莊人祥強調「相信行政院會做最適當安排」。
莊人祥並補充，陳時中具體的離任時間將落在何時，也會由行政院決定。外界認為，指揮中心接下來可能會降為二級開設，新冠肺炎也將由法定傳染病第五類調降為第四類，不過莊人祥並未證實這些說法，只強調目前指揮中心仍是一級開設。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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