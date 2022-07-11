跨國求職首選！緯創印度榮獲亞洲最佳企業雇主獎

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疫情應變得宜 八成員工仍維持高工作意願 化危機為轉機
重創全球的新冠疫情為科技業就業市場帶來無預警動盪，原本準備跨國求職或出差的人被迫暫緩。企業如何在各種變數下保持工作環境的安全，已成為檢視內部決策力與應變彈性的重要指標。根據 HR Asia 分析，緯創印度廠有高達 88% 的員工表示在面對嚴峻疫情下，公司採取了良好的防護措施，他們仍願意投入工作，代表健全福利體制和完善配套措施，更能夠穩定民心。
2020年疫情初升溫之際，緯創印度廠立即採取嚴謹且有效率的防疫行動，包含使用人臉辨識系統以減少接觸熱點，增設超過130個消毒站及提供PCR檢測，更在三個月內達成全員工第一劑疫苗覆蓋率超過95%，半年內第二劑疫苗覆蓋率超過90％，讓員工享有完善的疫苗保護力及充足的醫療資源支持。
放眼全球 緯創擁抱多元文化 印度矽谷第一站
面對全球化浪潮的必然，緯創看見印度在科技產業的發展潛力，擘畫跨國人才培育的策略，並成功銜接數位轉型起飛帶來成長的契機。近年來，緯創加速佈局印度矽谷—班加羅爾，持續發展新事業並挹注資源，以完備的國際力培訓及海外主管之親身經驗傳承，提升跨國領導及在地協同合作能力，為跨國人才的硬實力做足全面準備。
配合當地節日，緯創印度廠入境隨俗的舉辦各種慶祝活動，鼓勵外派員工在工作之餘積極參與精彩繽紛的異國文化，例如印度獨立日、排燈節、十勝節等，得以沉浸於多元文化的職場氛圍，並在科技之巔開拓國際視野。其中在婦女節舉辦的女性員工才藝活動，除了歡慶熱鬧的節慶場合，更提供員工展現自我的平台。同時，緯創保障性別平等並關注女性權益，例如提供孕期婦女識別以確保就職安全、女性常見疾病醫療諮詢、設有16台女性巴士等專屬福利。
緯創培育跨國人才！以人為本打造科技業最佳舞台
因應全球化發展，緯創對跨國人才的栽培提供長遠性規劃，成為不少科技業海外工作第一首選。緯創工程及研發人才透過團隊模式與全球一線大廠、知名學術機構和實驗室進行技術交流，讓員工隨時吸取最新技術應用於各種智能產品及製造流程，並提供舒適的工作環境與優質薪酬福利，搭配全球職涯發展藍圖，在國際化職場上與緯創一同接軌全球市場。