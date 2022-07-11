COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

跨國求職首選！緯創印度榮獲亞洲最佳企業雇主獎

▲緯創印度入境隨俗的舉辦各種慶祝活動，讓人才可以站在科技之巔開拓國際視野，體驗不同的職場氛圍。（圖／品牌提供）
▲緯創印度入境隨俗的舉辦各種慶祝活動，讓人才可以站在科技之巔開拓國際視野，體驗不同的職場氛圍。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-11 17:37:11

緯創印度榮獲《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主」(Best Companies to Work For in Asia )獎項，此為同年度緯創第二度獲獎（台灣及印度），成績斐然。緯創長期以來致力於全球佈局及跨國人才培育，從台灣出發實踐幸福企業之理念，近年來已成為跨國人才以及青年海外求職的首選之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據 HR Asia 的研究調查顯示，成員工對薪資福利以外的條件多有期待，其中「企業精神以及永續價值」更是新一代人才求職時的重要考量，有別於傳統企業的保守策略，緯創聚焦於友善職場及積極實踐ESG永續經營，提升人力資源的多重績效，創造共榮景象。

疫情應變得宜　八成員工仍維持高工作意願　化危機為轉機

重創全球的新冠疫情為科技業就業市場帶來無預警動盪，原本準備跨國求職或出差的人被迫暫緩。企業如何在各種變數下保持工作環境的安全，已成為檢視內部決策力與應變彈性的重要指標。根據 HR Asia 分析，緯創印度廠有高達 88% 的員工表示在面對嚴峻疫情下，公司採取了良好的防護措施，他們仍願意投入工作，代表健全福利體制和完善配套措施，更能夠穩定民心。

2020年疫情初升溫之際，緯創印度廠立即採取嚴謹且有效率的防疫行動，包含使用人臉辨識系統以減少接觸熱點，增設超過130個消毒站及提供PCR檢測，更在三個月內達成全員工第一劑疫苗覆蓋率超過95%，半年內第二劑疫苗覆蓋率超過90％，讓員工享有完善的疫苗保護力及充足的醫療資源支持。

放眼全球　緯創擁抱多元文化　印度矽谷第一站

面對全球化浪潮的必然，緯創看見印度在科技產業的發展潛力，擘畫跨國人才培育的策略，並成功銜接數位轉型起飛帶來成長的契機。近年來，緯創加速佈局印度矽谷—班加羅爾，持續發展新事業並挹注資源，以完備的國際力培訓及海外主管之親身經驗傳承，提升跨國領導及在地協同合作能力，為跨國人才的硬實力做足全面準備。

配合當地節日，緯創印度廠入境隨俗的舉辦各種慶祝活動，鼓勵外派員工在工作之餘積極參與精彩繽紛的異國文化，例如印度獨立日、排燈節、十勝節等，得以沉浸於多元文化的職場氛圍，並在科技之巔開拓國際視野。其中在婦女節舉辦的女性員工才藝活動，除了歡慶熱鬧的節慶場合，更提供員工展現自我的平台。同時，緯創保障性別平等並關注女性權益，例如提供孕期婦女識別以確保就職安全、女性常見疾病醫療諮詢、設有16台女性巴士等專屬福利。

緯創培育跨國人才！以人為本打造科技業最佳舞台

因應全球化發展，緯創對跨國人才的栽培提供長遠性規劃，成為不少科技業海外工作第一首選。緯創工程及研發人才透過團隊模式與全球一線大廠、知名學術機構和實驗室進行技術交流，讓員工隨時吸取最新技術應用於各種智能產品及製造流程，並提供舒適的工作環境與優質薪酬福利，搭配全球職涯發展藍圖，在國際化職場上與緯創一同接軌全球市場。

面試完慘被拒絕！求職女「做1事」神逆轉　錄取信秒到手

柬埔寨淘金夢碎　近400越南人求職受騙遭遣返

視訊面試一路慘到底！求職妹哭了　內行揪致命1錯：難怪

面試被問「錄取後做多久」？求職哥答不出　網揭一句正解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀