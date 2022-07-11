日圓狂跌安倍是「幕後主使者」　前首相遇刺貶勢或將告終

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然而自安倍逝世後，日本貨幣政策是否會有變化的討論便出現了分歧。安倍晉三在2020年因健康因素卸任首相，但全國貨幣政策基本上維持不變，日圓持續走低貶值將近觸及24年低點，這一方面創造了解封後赴日旅遊的觀光能量，另一方面也造成日本連續第2個月出現7年來從未見過的核心消費物價指數上漲水準，許多受薪階級恐怕默默承受了許多生活支出上揚的壓力。
根據《BBC》、《彭博》報導，多年維持貶值的日圓市場，如今出現兩派相反看法，其一是安倍乃央行總裁黑田寬鬆貨幣政策的重要精神支柱，安倍遇刺後日銀是否還有強力支持者能撐住超寬鬆政策值得重新思考，可能導致日圓升值、日股下跌。
另一派則認為安倍遇刺乃單一事件，不至於影響日本央行決策，加上日本走向觀光解封，國外旅客到境內觀光的消費變得更便宜，事實上有助於日本擴大出口，貶值不該停止反而得持續，甚至讓日圓兌美元匯率價位朝向150叩關。
不過現任首相岸田文雄的態度仍會是目前最大決策關鍵，去年底為了走出與安倍不同路線，岸田就曾向外媒拋出震撼彈表示有意不再遵循「安倍經濟學」，岸田表示儘管安倍晉三的經濟政策於GDP、企業盈利和就業方面取得明顯成果，但百姓民生卻無法達到「良性循環」，貧富差距恐逐漸擴大，日圓貨幣政策和經濟是否因安倍遇刺有所影響，仍得就中長期影響來觀察。