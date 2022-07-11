超消暑仲夏旅遊節開跑　沙雕、吃冰、生態騎旅一次看

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林信任說明，「2022台灣仲夏旅遊節」27項系列活動主場活動–「雲嘉南鹹味浪潮台灣仲夏之夜音樂會」將於7月16日在台南馬沙溝海水浴場登場，現場營造濱海休閒度假氛圍，海水浴場區更是親海戲水、游泳的好去處，晚上則邀請當紅流行歌手現場演唱。東北角的福隆海水浴場正在進行福隆生活節、高雄旗津海水浴場也推出旗津黑沙玩藝節，都是夏季國人更容易親近海洋的地點。觀光局同時特別規劃了「仲夏快閃活動」，以夏日吃冰趣、沙灘遛風箏、陽光啦啦隊以及水漾泡泡秀等方式，配合13個國家風景區管理處夏季活動，現場與民眾互動分享夏季旅遊的樂趣。還有拍照打卡抽獎活動，凡於台灣仲夏旅遊節任一系列活動拍攝照片、打卡，就有機會抽中Gogoro VIVA KEYLESS電動車。
仲夏旅遊節以產業跨界結盟型態行銷，今年橫跨通路、旅遊、百貨等多家知名品牌企業共襄盛舉，並推出專屬聯名產品與優惠活動，包括萊爾富便利商店、大苑子茶飲專賣店，及環球購物中心、春一枝冰棒。同時，雄獅旅行社搭配7月16日「雲嘉南鹹味旅遊-仲夏之夜音樂會」推出兩天一夜的旅遊行程；台灣樂活自行車協會也分別推出「夕鹽浪漫騎旅」、「台江歷史x生態騎旅」等自行車遊程。另外還有雲嘉南在地活動體驗，歡迎民眾一起體驗鹹味旅遊。