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超消暑仲夏旅遊節開跑　沙雕、吃冰、生態騎旅一次看

▲交通部觀光局主辦「2022台灣仲夏旅遊節Taiwan Summer Tourism Festival」，今（11）日於台北松山文創園區舉行記者會。（圖／觀光局提供）
▲交通部觀光局主辦「2022台灣仲夏旅遊節Taiwan Summer Tourism Festival」，今（11）日於台北松山文創園區舉行記者會。（圖／觀光局提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-11 16:20:18

交通部觀光局主辦「2022台灣仲夏旅遊節Taiwan Summer Tourism Festival」，今（11）日於台北松山文創園區舉行記者會，現場公布台灣仲夏旅遊節品牌名稱和LOGO。今年活動以「清涼」、「消暑」、「涼品」為活動主軸，串聯整合台灣13個國家風景區與14個縣市共27項夏日特色旅遊活動，並與產業跨界結盟合作，以更全面和多元的主題，讓民眾感受台灣夏季的旅遊魅力，期許能捲動台灣夏季觀光熱潮。

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觀光局副局長林信任表示，夏天是戶外旅遊盛行的季節，台灣同時擁有美麗的海岸風光，以及廣闊山林景緻。今年特別整合全台夏季旅遊資源，打造【台灣仲夏旅遊節】系列活動，讓民眾無論想要清涼或消暑，在台灣旅遊，就能同時體驗不同主題的遊程。系列活動涵蓋了清涼的水上活動、海洋音樂會、沙雕藝術，以及消暑的生態旅遊、文化體驗。

林信任說明，「2022台灣仲夏旅遊節」27項系列活動主場活動–「雲嘉南鹹味浪潮台灣仲夏之夜音樂會」將於7月16日在台南馬沙溝海水浴場登場，現場營造濱海休閒度假氛圍，海水浴場區更是親海戲水、游泳的好去處，晚上則邀請當紅流行歌手現場演唱。東北角的福隆海水浴場正在進行福隆生活節、高雄旗津海水浴場也推出旗津黑沙玩藝節，都是夏季國人更容易親近海洋的地點。觀光局同時特別規劃了「仲夏快閃活動」，以夏日吃冰趣、沙灘遛風箏、陽光啦啦隊以及水漾泡泡秀等方式，配合13個國家風景區管理處夏季活動，現場與民眾互動分享夏季旅遊的樂趣。還有拍照打卡抽獎活動，凡於台灣仲夏旅遊節任一系列活動拍攝照片、打卡，就有機會抽中Gogoro VIVA KEYLESS電動車。

仲夏旅遊節以產業跨界結盟型態行銷，今年橫跨通路、旅遊、百貨等多家知名品牌企業共襄盛舉，並推出專屬聯名產品與優惠活動，包括萊爾富便利商店、大苑子茶飲專賣店，及環球購物中心、春一枝冰棒。同時，雄獅旅行社搭配7月16日「雲嘉南鹹味旅遊-仲夏之夜音樂會」推出兩天一夜的旅遊行程；台灣樂活自行車協會也分別推出「夕鹽浪漫騎旅」、「台江歷史x生態騎旅」等自行車遊程。另外還有雲嘉南在地活動體驗，歡迎民眾一起體驗鹹味旅遊。
 

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