名導張藝謀「急售」1.6億豪宅！華麗裝潢曝光竟對折賣
知名導演張藝謀在影視佔有一席之地，代表作包括《紅高粱》、《大紅燈籠高高掛》、《十面埋伏》等片，在2011年與小30歲的美女舞蹈演員陳婷再婚，婚後育有2兒1女。近期有消息指出，張藝謀位於無錫的豪宅將出售，而且還以市價的一半「急售」，讓不少網友們瘋狂猜測背後原因。
根據《江南晚報》報導指出，導演張藝謀位於無錫的豪宅，近期突然「急售」，就有房仲表示，張藝謀房子裝修得不錯，當年還花了約500萬人民幣（約台幣2千萬元），不過這套房子在網路上掛牌售價3500萬元（約台幣1.6億元），約3000萬元就有望成交，若付款方式好或有誠意者，價格還能在商量。
從價格來看，這套房子屬於低價上市，當前市場上「湖錫山莊」最便宜的毛胚屋也要3500萬元人民幣，若加上裝潢大約能賣到4000到6000萬人民幣（約台幣1.8億到2.7億），不過報導中也指出，許多人都只是抱持著好奇心詢問，真正有意購入的買家極少。
另外，網上除了公布出售消息之外，就連門牌號碼、內部裝潢照也曝光，據悉，該別墅建築物218坪、花園302坪，裝潢採歐式風格宛如皇宮，小區名為湖光山色（又名湖璽山莊）。而消息一出，讓許多網友瘋狂猜測售屋原因，有人認為是別墅名稱不吉利：「所以是胡亂洗地嗎？」、「笑死，糊璽，這名字取得真妙」，也有人聯想到是否與他最近新開拍的戲有關；「是不是電影停拍了需要資金？」