安倍守靈儀式今夜舉行 川普有意赴日「親自出席」葬禮
遇刺的日本前首相安倍晉三，任職首相期間乃日本歷代最長政權，在外交方面取得重大成果，國際間保持友好關係也讓他身亡消息傳出後，多國元首政治人物紛紛哀悼甚至降旗；美國前總統川普（Donald John Trump）更哀悼稱「歷史會記得安倍是一個何其出色的領導者」，並表示「我們的關係很特殊」，有意親自出席安倍的葬禮。
日本前首相安倍晉三在參議院的助選演說中遭槍擊去世，日媒時事通訊指出，今（11）日當地時間晚上六點會於東京港區增上寺舉辦守靈儀式，安倍守靈儀式開放家屬親友參加，而由於安倍夫妻膝下無子女，喪主由遺孀安倍昭惠擔任；明天則是安倍家祭，按慣例將由首相岸田擔任葬禮委員長，由日本政府和自民黨共同舉辦，僅限安倍的家人和親近人士能夠參加。
不過根據美國極右保守派新聞網站《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導指出，美國前總統川普對於與家人一同出席已故前日相安倍晉三的葬禮表達高度意願，採訪中川普不斷強調安倍在川普於2016大選後就訪問美國，是川普擔任總統期間會見的首位國家元首「我們倆的關係很特別」，並表示目前正在和安倍的家屬討論訪問事宜和後勤安排，也稱安倍在日本很受歡迎，遺孀也是個了不起的女性，自己很愛安倍一家。
根據自民黨內官員透露，安倍葬禮將於明（12）日舉行，地點在東京的增上寺，送葬者為安倍晉三遺孀安倍昭惠，僅限定開放近親追思。
稍早載運安倍遺體的車輛已抵達位於東京鐵塔附近的增上寺，安倍昭惠也在座車內，會場周邊已部署大量警力，警戒程度相當嚴密，今晚守靈夜與會人包含首相岸田、內閣幕僚及眾多國會議員都會參加；此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也親赴東京向岸田表達對安倍的悼念，外媒稱美國幕僚成員直接和首相面對面，親自表達悼意，這是史上頭一遭；也因為安倍長年與台灣保持友好關係，副總統賴清德今日也隨著駐日大使謝長廷抵達安倍家，表達悼念之意。
另外，安倍晉三的老家山口縣下關市，為了配合明日的葬禮，將於當天上午10點開始設置花架以供人悼念。