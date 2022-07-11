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王子同台《原子少年》登「橘子嘉年華」　分享過來人心聲

▲王子同台《原子少年》登橘子嘉年華。（圖／記者陳明安攝）
▲王子同台《原子少年》登橘子嘉年華。（圖／記者陳明安攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-07-11 17:21:40

「Lollipop棒棒堂」和「JPM」成員的邱勝翊（王子），今（11）日率領《原子少年》「地球」的黃文廷、「火星」的陳治廷，出席「2022橘子嘉年華 夏日召橘令」記者會，王子也以過來人身分，分享在偶像團體裡的心路歷程。

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▲《原子少年》小孩人氣超旺，黃文廷、陳治廷親吐心聲。（圖／記者陳明安攝）
▲《原子少年》黃文廷（右）、陳治廷（左）和王子（中）替橘子嘉年華站台。（圖／記者陳明安攝）
王子在《原子少年》中擔任流星導師，看著少年們一挺過賽制、努力練唱練跳，讓他回想起自己在JPM中的成長，坦言現在在娛樂產業中，給偶像團體的資源、舞台都優於過去，鼓勵少年們嘗試適應輿論，繼續朝夢想前進：「以前比較沒有發言權，或是被公司包裝好，但我覺得現在的年輕人比較能做自己，能盡量展現自己，我覺得這就是很好的趨勢。」

《原子少年》爆紅後，少年私下也會遇到不少瘋狂粉絲，王子以過來人的身分，呼籲粉絲理性追星：「希望隱私還是不要被打擾，我以前在團體的時候，確實有粉絲闖進我們地下室，讓我們很害怕，不過現在大家都滿理智。」黃文廷透露爆紅後，曾經在買襪子時被粉絲認出，而熱愛上健身房的陳治廷則是在健身時，遇到男粉絲向他打招呼，當時他正在做夾胸訓練，至於若是遇到女粉絲，會不會害羞，陳治廷笑說還不曾遇過，但不排斥合照。

▲左起：陳治廷、王子邱勝翊、黃文廷三人演唱《原來的少年》。（圖／記者蕭涵云攝）
▲陳治廷、王子、黃文廷演唱《原來的少年》。（圖／記者蕭涵云攝）
由橘子集團與野火娛樂共同出品的選秀節目《原子少年》自開播以來屢創話題，本次橘子嘉年華首次注入原創娛樂影視IP元素，力邀節目中最夯人氣選手參與實況任務挑戰賽，其中擔任活動大使的黃文廷、陳治廷都是第一次參與品牌活動，還與演藝圈前輩王子 邱勝翊同台，直言現場緊張感簡直與選秀舞台有得比！不過他們仍不忘號召粉絲7/15(五)晚間8點鎖定橘子嘉年華「大橘擂台」，由林佳辰、黃文廷、陳治廷、周祖安、金雲、小宜親身體驗《CSO絕對武力》及《新龍之谷》兩款熱門遊戲，更安排夜市出任務趣味競賽，挖掘少年們私底下不為人知的一面！

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

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