王子同台《原子少年》登「橘子嘉年華」　分享過來人心聲

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《原子少年》爆紅後，少年私下也會遇到不少瘋狂粉絲，王子以過來人的身分，呼籲粉絲理性追星：「希望隱私還是不要被打擾，我以前在團體的時候，確實有粉絲闖進我們地下室，讓我們很害怕，不過現在大家都滿理智。」黃文廷透露爆紅後，曾經在買襪子時被粉絲認出，而熱愛上健身房的陳治廷則是在健身時，遇到男粉絲向他打招呼，當時他正在做夾胸訓練，至於若是遇到女粉絲，會不會害羞，陳治廷笑說還不曾遇過，但不排斥合照。
由橘子集團與野火娛樂共同出品的選秀節目《原子少年》自開播以來屢創話題，本次橘子嘉年華首次注入原創娛樂影視IP元素，力邀節目中最夯人氣選手參與實況任務挑戰賽，其中擔任活動大使的黃文廷、陳治廷都是第一次參與品牌活動，還與演藝圈前輩王子 邱勝翊同台，直言現場緊張感簡直與選秀舞台有得比！不過他們仍不忘號召粉絲7/15(五)晚間8點鎖定橘子嘉年華「大橘擂台」，由林佳辰、黃文廷、陳治廷、周祖安、金雲、小宜親身體驗《CSO絕對武力》及《新龍之谷》兩款熱門遊戲，更安排夜市出任務趣味競賽，挖掘少年們私底下不為人知的一面！
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