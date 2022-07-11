國內每5戶中有1戶是頂客或空巢族！專家：購屋要重轉手性

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張旭嵐指出，僅有夫妻兩人的家庭，包括家中子女成長離家獨立的「空巢族」，以及婚而不生的「頂客族」。台灣的家戶人口數從101年的2.85人逐年下降，至109年已經到了2.64人，其中不婚、不生、或因晚婚而難生，都導致生育率下降，而只生一胎的家庭隨著獨子長大成家，夫妻也再度進入兩人世界。居家空間需求減少，再加上物價上漲、房價居高不下，財務壓力大，購屋時在總價考量下，許多購屋者買房越買越小，因此小三房或兩房的小宅產品成為市場主流。
張旭嵐分析，只婚不生的夫妻不見得是沒錢生子，或買不起大房，許多頂客族屬於三高：「學歷高」、「職位高」、「品味高」，因此不願給自己太大的生活或財務壓力，雖然兩人世界不用留小孩房，因重生活品質，且多半雙薪，各自有工作要忙，所以書房、或閱聽起居空間的需求高，建議購屋至少仍要兩房以上，保留可以各自獨處的空間。此外，由於頂客族不用考慮子女花費和學區，且專注於工作發展，財富累積也比較快速，換屋頻率可能較一般有子家庭快，因此更要注重購買住宅的地段和轉手性，讓資產更加彈性靈活。
第一建經研究中心副理張菱育提醒，財力相近的夫妻婚後一起購屋，若將房產共同登記在兩人名下，未來房子出售時，將會佔用兩人一生一次的土增稅減免優惠，為避免一次將兩人的優惠額度都用掉，可審視本次交易的稅額，評估先暫不使用土增稅減免優惠，留待下一次買賣其他個人房產時再使用；或是夫妻可先將房產登記在其中一人名下，並留存出資購屋和匯款繳費的證明，以便釐清財產分配。
「對於台灣人口下降，短期內房價不會有明顯的影響，但對未來長期的影響是一定有的。」政大地政系退休教授張金鶚也強調，每個地區有可能會受到不同的影響，但決定要不要現在買房，還是要以大家自己的經濟能力來做判斷。