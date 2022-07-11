街舞／85歲也能嘻哈　銀髮族跳街舞一次就上癮

「台北市原住民長青學苑」今年度首次開設「樂齡活力嘻哈舞」課程，邀請到中華民國街舞協會理事長彭子緒擔任講師，帶著這群加起來破千歲的長者跳嘻哈，嘗試輕快的舞步，尬舞跳出生命新態度。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市原住民長青學苑的長者，大多數都是第一次跳「嘻哈舞」，人稱街舞鬥士的講師彭子緒(阿倫)，在偶然的機會下帶著銀髮族跳嘻哈舞，發現到原來長者的身體也是極具動感魅力。彭子緒表示，很多長者會認為嘻哈舞是年輕人的專利，也找不到可以參與的管道，所以從沒想過自己有朝一日可以來跳年輕人的玩意，但很多人首度嘗試，一跳竟上癮。





經高齡85歲、阿美族的楊昌枝說：「我很喜歡來這跳舞，因為老師會用大家熟悉的原民音樂，改編成舞蹈，跟著大家動一動，真的很開心，每週跳一次充電，感覺人又有精神了」。





彭子緒每回從暖身、分解動作，最後帶著長輩們跟著音樂舞動，也配合長輩們的速度調整動作，幾個月下來，長輩們進步神速，跳完一首再一首，彭子緒說：「原民長輩們的律動感特別好，很多長輩年輕時都有參加舞團的經驗，也會跟我分享原住民的文化，帶長輩跳嘻哈舞著重的不是技巧，而是長輩願意嘗試和學習新的事物，能夠翻轉長輩們的觀念，看著大家因跳舞更有活力，真的很有成就感。」





「臺北市原住民長青學苑」是由臺北市公益彩券盈餘補助成立之服務據點，自開站以來，已有將近兩百位設籍臺北市的原住民長者參與，提供長輩們多元化的文康活動及文化共餐等服務，讓長輩們在都會區也能有個與族人相伴的聚會所。











▲銀髮族跳嘻哈舞。官方提供

長青學苑整合文化、社會銀髮、長照等資源，藉由同齡夥伴彼此之間的相處陪伴，繼續學習活躍老化。目前提供的服務據點分別在南港區「北原會館」、北投區「凱達格蘭文化館」、萬華區「娜魯灣創藝會所」、文山區「興豐區民活動中心」，9月12日起也即將在中山區「康樂B區民活動中心」開設新的服務據點，設籍臺北市55歲以上之原住民長者都能免費報名參加。



