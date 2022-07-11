賴清德赴日悼念安倍　綠委：符合國人期待

副總統賴清德今（11）日前往日本悼念日本前首相安倍晉三。民進黨立委林俊憲指出，從1972年台日斷交以來的最高層級，在蔡英文總統不方便出國的情況下，賴清德就代表了台灣的最大敬意，這絕對是正確的，符合國人期待。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「最高層級、最深友誼」，林俊憲說，安倍晉三逝世後，各國紛紛表達哀悼，尤其安倍晉三在台日關係上有非常特殊的貢獻與地位，大家都希望台灣能夠派出代表致意。因此賴清德今天抵達日本，並前往安倍家中與家屬會面，親自代表台灣送上溫暖關懷。林俊憲說表示，賴清德在在日本政府的官方悼念儀式舉行之前先前往慰問家屬，有其特殊的用意。代表這不只是因為安倍身為前首相、出於外交禮儀而致意，更是將安倍作為一位好友相待，於公於私的情感都兼顧到了。林俊憲表示，安倍晉三所留下的這段深厚友誼不僅僅是在國與國之間，更是在每一名台灣人與日本人之間，期望賴清德的到訪能夠帶給日本朋友一些安慰，讓台灣人陪伴走出傷痛。不過賴清德赴日，總統府定調為私人行程，總統府對於賴的行程沒有評論及說明。外交部也因私人行程不予回應。賴清德赴日悼念安倍 總統府對行程沒有評論安倍晉三遇劫身亡 賴清德憶2016台南大地震的支援安倍晉三中彈！賴清德託共同好友轉達：要逢凶化吉安倍晉三遇刺 岸田宣示繼承修憲等遺志