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賴清德赴日悼安倍！矢板明夫：外交大突破　日台更為親近

▲副總統賴清德前往日本弔唁日前遇刺身亡的日本前首相安倍晉三。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德前往日本弔唁日前遇刺身亡的日本前首相安倍晉三。（圖／總統府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 18:37:322022-07-11 18:52:24

副總統賴清德今（11）日前往日本弔唁日前遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，被日本媒體捕捉到與駐日大使謝長廷一起走入安倍宅邸的畫面。外交部表示這是賴清德的私人行程，而日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫則直呼這是「日台外交重大突破」，認為安倍遇刺讓台日更加親近，另外矢板明夫也預料這「勢必引來中國的激烈抗議」。

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對於賴清德訪日，總統府表示賴清德與安倍是多年好友，總統府尊重安倍前首相家屬，對於相關行程沒有評論及說明。矢板明夫指出，「日台沒有正式外交關係，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長，按慣例是不能訪問日本的」，因此賴清德前往日本弔唁安倍，「是1972年日台斷交50年以來，最重大的外交突破，勢必引來中國的激烈抗議」。

▲安倍晉三喪禮。安倍晉三 川普（圖／美聯社／達志影像）
▲家屬將替安倍晉三舉行守靈儀式。（圖／美聯社／達志影像）
矢板明夫認為，「岸田文雄首相領導的自民黨在昨天的參議員議員選舉中獲得大勝，政權已高枕無憂。所以一咬牙一跺腳就發給了賴副總統簽證，反正現在也不怕得罪中國了」。矢板明夫進一步分析，「這說明岸田首相不但繼承了安倍首相的挺台政策，而且更往前邁了一大步」。

矢板明夫觀察，「安倍前首相遇刺以後，台灣全社會像懷念自己家人一樣沈重悼念，加深了日本國民對台灣的親近感。在強大的民意壓力下，日本政府不得不順水推舟。」矢板明夫最後感謝日本政府發給賴清德訪日簽證的決斷，更感性表示，「能夠接受來自台灣的好朋友，賴副總統的親自弔唁，在天堂的安倍前首相也一定會感到欣慰」。（編輯：倪浩軒）

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