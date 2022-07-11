文中52設校受阻？ 張廖萬堅：設分校「突圍」爭取補助

台中市南屯區溪西地區人口快速成長，卻沒有一所在地國中，地方聲聲催促，民進黨立委張廖萬堅今天（11日）召開說明會指出，文中52規劃新設國中，卻因面積不符國中設校規定，未能順利爭取中央核定補助，他建議爭取時間先設分校突破法規。





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對此，台中市府今日說明，南屯區文中52設校是地方大事，經市府排除萬難申請設立已獲核准，並已編列1億4400萬元預算，今年8月市議會將進行審議，預計設置32間教室的國中，今年底完成規劃，明年初即可發包施工。





立委張廖萬堅表示，市府六月發文，文中52擬先向台糖承租1.34公頃，興建32間教室，並向中央申請「新興教育人口區興建校舍」專案補助，但因不符「國中設校面積」規定標準2.5公頃，未能順利爭取中央核定補助。





張廖萬堅建議，市府可以採取變通辦法，先向中央提出第一期工程計畫，以預算1.8億，新建32間教室，土地租用面積1.34公頃，換句話說，第一期工程計畫先以設置「分校」方式執行，在法規認定上無疑義，並能配合中央專案取得9232萬補助，再依專案要求，於2024年底完工，2025年順利招生。





針對民代說法，台中市教育局回覆指出，「文中52」已申請設立核准，並已編列1億4400萬元預算，8月市議會進行審議，預計設置32間教室的國中，今年底完成規畫，明年初即可發包施工。





教育局表示，孩子教育不能等，立法委員楊瓊瓔於年初協助市府與國教署溝通後，市府提報申請新設4校，經過多方努力，今年6月14日已收到行政院來函，原則同意4校設立，分別是北屯區文小5國小預定地增設國小、北屯區文中5國中預定地、北屯區文中小3學校預定地及南屯區文中52國中預定地增設國中。





教育局提到，新興地區人口成長區設校申請程序依中央規定，由地方政府向教育部申請，轉國發會審核再送行政院核定，「文中52」若有土地問題，國教署不會轉給國發會，更不會於核定之後，發函給市府同意設置。





教育局也說，為讓孩子就近上學，「文中52」設校是地方共同的期待，市府感謝當地市議員朱暖英、何文海、劉士州、張耀中不斷為地方發聲，市長盧秀燕團隊排除萬難，也編了預算，不論中央是否有補助，教育局一定全力盡速完成設校目標。



