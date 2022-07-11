名家論壇》單厚之／林佳龍參選　蔣萬安得利

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其實不難理解，民進黨高層為何堅持要林佳龍選新北。姑且不論林佳龍是否真的能和侯友宜打得勢均力敵，至少在林佳龍加入之後，民進黨整個北北桃的佈局就整個提升了一個檔次，如果換成羅致政或潘孟安，新北都會成為北台灣的「短板」，讓人覺得完全沒有拼面，但林佳龍至少看上去和侯友宜是一個量級的。
但林佳龍之前排斥新北的話講得太死，任何人都知道他是心不甘、情不願，所謂「戰場在哪，我就在哪」的話，大概只有深綠基本教義派聽得下去，更遑論感動中間選民了。
正如之前羅致政表態不選時所說，這次新北準備選舉的時間，遠比之前的游錫堃、蔡英文、蘇貞昌來得短得多，從提名到投票僅有4個月的時間，以新北的幅員之大，林佳龍恐怕還沒跑完，選舉就已經結束。
加上林佳龍之前的動作惹毛了很多民進黨人，民進黨是否真能在短期之內完成整合，團結力挺林佳龍都有疑問。即便以林佳龍的份量跟能量，恐怕也未必能在短短幾個月裡，打出勢均力敵的樣子。林佳龍如果一開始就同意選新北，或許還有「雖敗猶榮」的機會，但如今難度必然會高許多。
國民黨北北桃的候選人以張善政最弱，林智堅雖然有「落跑」的爭議，但年輕有為的形象，加上鄭文燦的執政優勢，原本還是有一定的勝算。但「論文門」卻越演越烈，林智堅過去一周的聲量高達53萬筆，幾乎是蔡英文的2倍、陳時中的4倍，民進黨除了聲稱是抹黑之外，完全拿不出任何其他的對策。在這樣的情況下，林智堅所有的競選作為，都會事倍功半。
正如林佳龍所言，陳時中是一個「仇恨值高」的政治人物，陳時中此時的「轉身」也完全談不上華麗、幽雅，更遑論爭取中間選民的認同。但民進黨的算盤本來就只有鞏固基本教義派，期待在「三角督」的情況下勝出。
陳時中、林佳龍、林智堅三人加起來，的確是頗有看頭、戰力的組合，但三人卻也都有「誠信」的共同缺陷。整體戰力提升、整體缺陷相同，會使得原本一盤散沙、戰力不高的蔣萬安、侯友宜、張善政，有了共同的打擊目標，進而增強彼此的凝聚力。
原本的北北桃，是三個獨立的戰場，除了侯友宜一人獨強之外，其餘都是比藍綠白各自候選人的條件。但在民進黨完成三市佈局後，反而強化了兩軍對壘、「一榮俱榮、一損俱損」的味道，把侯友宜、蔣萬安、張善政綁在了一起。
原本被藍軍支持者嫌不夠藍、不夠強的蔣萬安，因為這個新的局面，強化了正藍的形象。而原本民調緊追蔣萬安的黃珊珊，如果還是對民進黨口不出惡言，則恐怕會流失藍軍的支持。也因為意識到兩軍對壘的型態已經完成，民眾黨有被邊緣化的風險，柯文哲才會突然說要考慮找人選新北，如果新北、桃園都完全放掉，黃珊珊在台北也必然會被壓垮。
●作者：單厚之／資深媒體人
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