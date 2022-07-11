賈靜雯1億喜劇「影展拿第一」 導演鬆口：非常大的酷刑
賈靜雯自製自演的Netflix喜劇《媽，別鬧了！》斥資1億元，1日在台北電影節舉辦世界首映後觀眾反應爆棚，600位觀眾笑聲充斥中山堂，最後從台北電影節參與播映的145部作品中脫穎而出獲得觀眾票選第一名，導演陳慧翎表示：「那天跟著600位觀眾一起在中山堂看片，雖然是看過很多次的內容，但跟著觀眾一起看感覺就是不一樣，聽到大家在不同的環節笑聲不斷，非常感動。」李俊宏導演也笑說：「在電影院集體觀影真的有股氣氛感染的魅力，即便我們已經看了很多遍，還是會忍不住跟大家一起笑。」
導演陳慧翎表示：「當時對於要在電影院放映其實非常緊張，因為會直接看到觀眾最立即的反應，對我來說真的是一個非常大的酷刑，根本沒有辦法專心看，很怕我們自己覺得應該要笑的地方卻沒有笑聲，所以實際上當天播映的兩個小時，一直在觀察觀眾，但是當觀眾在最一開始發出第一陣笑聲之後，就鬆一口氣，後來笑聲不斷我就更放鬆了。」
李俊宏導演則說：「記憶最深刻的就是當Netflix Logo一出來大家就笑得很開心，電影院的氛圍也幫我們加分。」對於當晚觀眾給予及大好評反饋，也紛紛投下票選，獲得第一名之後，導演陳慧翎認為：「這真的是一個很大的激勵，因為雖然是做喜劇，但我們一直戰戰兢兢的面對，以影集的身份在電影盛會中獲得票選第一真的很感謝。」 《媽，別鬧了！》預計2022年7月15日在Netflix上線。