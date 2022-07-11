名家論壇》鄭仲嵐／參院選　岸田繼承安倍遺志順勢推修憲

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在11日的黨記者會上，岸田文雄也明言，將會在秋天時召開臨時國會，就未來修憲等議題與朝野開始協商，期盼能找出共識。然而，他也稱，會找出最妥善的方案，並交由人民做最後決定，他稱「會在全國各地舉辦座談會等，在國民大眾都能理解的情況下，積極展開活動」。
修憲在任何國家都是敏感議題，而在日本亦是。在二次大戰過後，日本被美國重新扶植起來，改頭換面成了民主國家。然而，二戰後的日本憲法，基本上是由當時以美國為首的駐日盟軍總司令（GHQ）等協助起草，當中包括日本必須放棄戰爭等條文雖被列入，但對於日本自衛隊的地位卻沒有明確定位。
烏俄戰爭激化日本防衛意識
因此，這次的選舉中，除了高物價、高油價等民生議題、日圓持續狂貶的經濟議題對應外，是否會正式修憲，也是各國高度關注之處。自衛隊是否該明確記載，以及緊急事態的對應等，將是日本憲法未來是否修訂關鍵。
特別是自從2月24日俄國入侵烏克蘭後，不少歐洲國家也重新考慮武裝、重新徵兵，甚至包括瑞典、芬蘭等都申請加入北約（NATO），這樣的風潮也影響到了日本。日本是七大工業國（G7）內唯一與俄國國境幾乎相鄰的國家，二次大戰後也與俄國有北方四島領土等爭議，至今仍未解決。
在烏俄戰爭發生後，歐美各國批評俄國力道漸增、紛紛祭出制裁，日本也選擇口徑一致譴責俄國，讓俄國也開始對日本不友善。這幾個月來，不斷有俄國軍艦在日本附近的公海上航行，甚至在北方四島附近舉行演習等，讓日本國內開始出現加強國防聲浪。而強化國防前，憲法對於自衛隊的明確記載與可適用範圍就很重要。
這次的選舉也可以看出，日本國民相對走向比較偏保守的風氣。加上安倍晉三遭到槍擊身亡後，某種程度上也激化保守選民出來投票「捍衛民主」，原先預估50%的投票率，最後來到52.05%，執政的自民黨多出不少「同情投票」。
岸田繼承安倍並走出新風格
然而，修憲是否能正式推動，還得端看國內外局勢。岸田文雄在11日的記者會上，也表示抵抗新型冠狀病毒與經濟復甦是當前他執政的主要課題，在這次大獲全勝後，強大民意支持下，未來可以期盼岸田文雄能夠更走出自己特色的執政風格。
雖然黨內親密戰友遭逢不幸，但是岸田文雄在面臨重大事故時的冷靜沈著，給了很多日本國民安心感。岸田與安倍都是1993年當選的同期，過去又在自民黨青年局先後服務，撇開政治因素或有不同見解，但兩人交情絕對是不在話下。
岸田過去也在安倍執政時長年擔任外務大臣，擁有相當豐厚地外交經歷，與安倍也是相知相惜。在就任首相後，也持續推動安倍晉三過去倡議的「自由開放的印度太平洋」框架，並召開四方安全會談等，都是安倍過去政治理念的延續。
而就在安倍遇刺身亡後兩天，日本國民也用新民意來顯示對於修改憲法的態度。雖然安倍已經無法目睹是否能夠重新修憲，但是他過去數年打下來的外交根基，或許將在不久的將來開花結果，而下一步的修憲議程等，正是驗證他的政治理念是否可行的關鍵時刻。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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