NOW早報／蔡炳坤疑腦中風送醫！手術結束轉加護病房觀察

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蔡炳坤昨天晚間與市長柯文哲出席餐敘行程時，突然身體不適無力倒下，緊急送往聯合醫院仁愛院區開刀。柯文哲也到仁愛醫院探視，並對媒體表示蔡炳坤「就是中風」，但詳細情況不願多談。
而蔡炳坤稍早手術結束，轉入加護病房。仁愛院區副院長林志陵表示，開完刀後必須等待觀察，才能對外報告。而柯文哲則是說明，若蔡炳坤家屬同意，會在觀察一晚之後，預計今日早上10點由醫療小組對外說明最新病況。
今日天氣／熱慘！全台紫外線強 中南部、山區午後有雨
根據中央氣象局預報，今（12）日在降雨方面，清晨因受到海陸風輻合作用，中部以北沿海地區有零星短暫陣雨，白天以午後雷陣雨為主，區域大多落在嘉義、南投地區及各地山區、近山區平地，局部地區雨勢有機會較大一些，午後作業或活動的朋友請多留意。
而氣溫方面，白天高溫普遍在33到35度之間，部分地區會再更高，大台北、南部及東半部近山區或河谷容易出現局部36度以上高溫，尤其花蓮縣縱谷甚至有機會接近38度左右。
何時卸任衛福部長？陳時中指2個因素要完成
衛福部長陳時中將代表民進黨參選台北市長。陳時中昨（11）日透過新聞稿指出，必須要把防疫工作階段性任務完成，把部長職務交接妥當，人民安心，他才能放心卸任，專心投入選戰。
陳時中表示，選舉時間已經非常緊迫，對手已經跑了大半年，很多媒體朋友及各位同志都很關心他，什麼時候要請辭投入選戰。但具體時間，容許他向行政院長蘇貞昌報告之後，再跟大家説明。
另外陳時中昨日受訪指出，進到政務官體系是自由業，引來爭議。陳時中也說，他是要說明從事的職務是没有任期的，在當政務官前是自由業（牙醫），當了政務官是長官需要任命的，基本上是沒有任期的。
任容萱戀情曝光！男模生日趴熱吻 Selina鼓譟：好好表現
繼姊姊Selina（任家萱）新戀情曝光，獲得眾人祝福後，任容萱似乎也沉浸於愛河裡，和緋聞男友凱渥前男模林柏澍進展頗快，日前男方的生日派對上，她以女主人之姿亮相，在眾人起鬨下公開親吻，包括任爸、Selina都在場見證兩人的幸福，旁人都直呼太浪漫了。
據悉，任容萱前年11月被拍到與林柏澍上演溫馨接送情，這期間仍有許多人追求，對戀情始終未能鬆口，不過這次友人曬出的影片中，她和林柏澍態度相當大方，男方當眾感性告白「我有多幸運遇到她」，現場甜蜜氛圍滿溢，Selina高喊「不一定每年都有她，要看你自己的表現囉」，要他好好珍惜妹妹。林柏澍當眾允諾會加油！
不只姊姊同意戀情，任爸也對準女婿表現認可，還當眾幫唱生日祝福歌，在旁人起鬨要任容萱與林柏澍甜蜜接吻時，一起見證女兒的幸福，好友們笑說秒數太短沒拍到，要兩人再來一次，任容萱甜笑獻吻，現場宛如結婚典禮現場的氣氛，幸福不言可喻。
賴清德赴日悼安倍！矢板明夫：外交大突破 日台更為親近
副總統賴清德昨（11）日前往日本弔唁日前遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，被日本媒體捕捉到與駐日大使謝長廷一起走入安倍宅邸的畫面。外交部表示這是賴清德的私人行程，而日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫則直呼這是「日台外交重大突破」，認為安倍遇刺讓台日更加親近，另外矢板明夫也預料這「勢必引來中國的激烈抗議」。
對於賴清德訪日，總統府表示賴清德與安倍是多年好友，總統府尊重安倍前首相家屬，對於相關行程沒有評論及說明。矢板明夫指出，「日台沒有正式外交關係，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長，按慣例是不能訪問日本的」，因此賴清德前往日本弔唁安倍，「是1972年日台斷交50年以來，最重大的外交突破，勢必引來中國的激烈抗議」。
矢板明夫認為，「岸田文雄首相領導的自民黨在昨天的參議員議員選舉中獲得大勝，政權已高枕無憂。所以一咬牙一跺腳就發給了賴副總統簽證，反正現在也不怕得罪中國了」。矢板明夫進一步分析，「這說明岸田首相不但繼承了安倍首相的挺台政策，而且更往前邁了一大步」。
矢板明夫觀察，「安倍前首相遇刺以後，台灣全社會像懷念自己家人一樣沈重悼念，加深了日本國民對台灣的親近感。在強大的民意壓力下，日本政府不得不順水推舟。」矢板明夫最後感謝日本政府發給賴清德訪日簽證的決斷，更感性表示，「能夠接受來自台灣的好朋友，賴副總統的親自弔唁，在天堂的安倍前首相也一定會感到欣慰」。
一堆人堅持吹窗型冷氣？「隱藏理由」曝 內行認了早發現
夏季高溫經常飆破35度的高溫，不少人冷氣都是吹一整天，但伴隨而來的則是讓人頭痛的電費，因此現在不少人都會將家裡較為老舊的冷氣汰換，其中最常見的窗型冷氣常常被拿出來討論，近日就有網友好奇「窗型冷氣是不是應該被淘汰？」貼文釣出不少內行人指出「時代已經不同了好嗎？」引發討論。
一名網友在PTT貼文指出「現在租屋處都還是很多裝窗型冷氣，剛剛回到家室內溫度35度，馬上開25度強風，結果過了半小時只降到31度，想請問窗型冷氣是不是應該全面淘汰了？真的好熱喔」。
貼文一出，網友紛紛回應「你那台沒冷媒了吧，不然窗型其實很猛」、「沒有冷媒而已啦，窗型還是很好吹，只是電費沒那麼省」、「真的好吵又好耗電，不知道為何還會存在」、「其實吹過窗型跟分離式，發現窗型比較冷欸....雖然比較耗電」、「先搞清楚不冷原因，跟冷氣型態沒關係」、「感覺不是冷氣壞了，就是你房間環境問題，西曬或者頂加之類的，跟窗型分離無關」。
不過，也有不少內行網友提到「看留言很多人不知道窗型現在也有一級變頻嗎.....」、「窗型現在很多也都裝變頻了....又省又冷」、「我現在就用變頻窗型，又冷又省阿」、「幾年前就發現窗型有變頻的了...很多人都以為窗型＝老舊＝耗電....但現在價格比分離便宜又冷又省」、「窗型冷氣跟分離式冷氣都有定頻或者變頻，有人因為空間限制，所以才只能裝窗型變頻冷氣」、「裝變頻窗型省一堆錢，安裝費跟機子都比分離式便宜，還是有自己的市場」。
綜合網友意見，多數人認為窗型冷氣之所以還未遭到淘汰，除了部分機型相對便宜又耐操之外，現在也有許多廠商推出「變頻窗型冷氣」，不再像過往只有定頻能做選擇，加上有些人家裡因為空間限制因此只能裝窗型冷氣，因此窗型冷氣至今除了房東愛裝，不少民眾也發現窗型冷氣擁有變頻機型，而選擇安裝，還是在冷氣市場中佔有一席之地。（編輯：郭佩蓉）