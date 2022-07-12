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體壇周子瑜揮棒落空被逼哭！助漲《王牌棒球隊》收視破1

▲《超級王牌棒球隊》統籌教練方昶詠暖心安慰，卻逼哭姜巧文。（圖／巨宸製作提供）
▲《超級王牌棒球隊》統籌教練方昶詠暖心安慰，卻逼哭姜巧文。（圖／巨宸製作提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-12 01:18:29

台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》由中職傳奇名將「東哥」黃忠義擔任總教練，指導一群不會打棒球的頂尖運動員來跨界打棒球，首集在民視無線台開播，開播前十分鐘瞬間收視率就破1，總收視人口682,000人，PTT台綜版爆版，掀起網友熱烈討論，有如看《灌籃高手》般熱血精彩。

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▲跆拳道品勢女神姜巧文被指什麼都不會只能當代跑！ 自認在團隊最讓人擔心 。（圖／巨宸製作提供）
▲跆拳道品勢女神姜巧文被指什麼都不會只能當代跑！ 自認在團隊最讓人擔心 。（圖／巨宸製作提供）
其中體壇女神姜巧文與程文欣首集節目就哭哭，展現運動員不服輸的熱血精神，感動全台觀眾，日前黃忠義發下收視豪語，若首集收視率破1，就全員跳水，對於要兌現收視承諾，他表示：「會召集教練團率隊員進行準備。」他也指跳水第一棒就要派擁有「世界最美翹臀」之稱的跳水金牌林昀蒂上陣，展現他跳水美技。

「體壇周子瑜」、跆拳道品勢女神姜巧文在節目展現漂亮寶貝魅力，圈粉無數，社群已漲粉逼近5000人，但她在參加棒球訓練初期，不被教練團看好，直指她不適合當投手、外野手、捕手，守備教練黃紹熙被問到若姜巧文這三個守備位置都不適合，那可以擔任什麼手的送命題？他有如腦筋急轉彎地回答：「代跑！」

▲ 「體壇周子瑜」姜巧文在《超級王牌棒球隊》首集就落淚。（圖／巨宸製作提供）
▲ 「體壇周子瑜」姜巧文在《超級王牌棒球隊》首集就落淚。（圖／巨宸製作提供）
姜巧文在打擊訓練，面對70顆球，擊球率不到1%，屢屢揮棒落空，統籌教練方昶詠暖心安慰：「沒有人一開始都會的！」但卻因此逼出她的淚水，她說：「為什麼別人做得到，自己卻做不到，我也不想被安慰，因為對我來說，那是會讓我更想哭的事情！」自認是很怕被別人看不起，「我是團裡最讓人擔心的一個」。方昶詠印象深刻坦言：「姜巧文第一天打不到球就哭了，那後面該如何訓練！」

▲程文欣在《超級王牌棒球隊》展現羽球女雙球后的毅力。（圖／巨宸製作提供）
▲程文欣在《超級王牌棒球隊》展現羽球女雙球后的毅力。（圖／巨宸製作提供）
曾高居羽球女雙世界第一的程文欣，在節目山訓過程克服體重問題，展現毅力努力爬上懸木過程，讓人動容，她與羽球界的學弟呂佳彬搭檔，呂佳彬認為：「我們當運動員時，大家都好強沒想要輸，認為自己要學習輸，即便許多事情很努力了，仍無法完成。」程文欣坦言：「我比一般女生體重多10公斤，男生若要拉我負擔比較大。」又說：「個性上不喜歡放棄二字，畢竟這是團隊的任務。」她說：「完成輸與沒完成輸，差很多。」兩人奮戰到最後一刻，「學姊」與「學弟」都激動落淚，總教練黃忠義給予溫暖擁抱，就連觀眾都成了弟控，想幫學弟呂佳彬加油。被問到為何落淚，程文欣幽默：「那是雨水，你們看錯了！」

▲擁有黃金左腿之稱的薛銘文，成為《超級王牌棒球隊》節目第一位傷兵。（圖／巨宸製作提供）
▲擁有黃金左腿之稱的薛銘文，成為《超級王牌棒球隊》節目第一位傷兵。（圖／巨宸製作提供）
此外，《超級王牌棒球隊》首集就呈現運動員們在球場上跑壘、打擊、守備訓練過程，甚至是捕手要先克服被上百顆球狂砸的過程，都是觀眾相當愛看的內容，其中，擁有「黃金左腳」之稱的薛銘文，測驗時表演優秀，但卻不小心在跑壘過程中拉傷，成為節目中第一名傷兵，所幸傷勢不大。節目每週六晚上10點民視無線台開播、每週日晚上10點LINE TV播出、《超級王牌棒球隊》官方Youtube每週三中午12點播出。

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