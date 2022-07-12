鄭弘儀為搶肉吃打架　落敗竟對哥哥「恨之入骨」

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鄭弘儀笑說小時候家裡很窮，常為了「吃」而與兄姐吵得不可開交，以前只在大節日才有肉可吃，孩子們認為有眼睛、有腦的雞鴨鵝頭才是人間美味，但因人丁眾多，父母只能以節日為單位輪流分配他們享用，鄭弘儀：「輪到我吃可能是下一個節日，所以，我們會記錄哪個節日誰吃過，但小孩為了吃就會竄改紀錄，一被發現就會吵起來。」
王琄也說她媽媽就是擔心他們因為吃吵架，遂均等平分，大家僅能享受被分配好的食物，她說非常不喜歡吃不飽的感覺，進而影響到現在習慣點很多菜或是不斷關心同桌的朋友用餐狀況，避免所有人無法盡興享受美味佳餚，讓她直呼：「童年的生活習慣及教育真的會成為心中的印記。」一旁的鄭弘儀也非常認同，他說自己大哥與二哥是雙胞胎，但大哥在事業或課業表現較二哥優秀，爸爸常不經意對二哥講「平平都是我生的，怎麼差那麼多。」鄭弘儀：「無心的一句話就像刀子一樣利，深深刻印在二哥心中，雖然二哥已經60歲了，但現在回想起仍舊在意。」
節目上，提到父母對孩子的愛或是資源常無法達到公平，導致孩子們相互比較甚至爭吵，鄭弘儀笑說家中五個兄弟從小打到大，他最常與老四打架，但因為每次都輸，對他恨之入骨，不過現在兄弟相處很好，聚在一起總會聊小時回憶，覺得很幸福。