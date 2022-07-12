COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鄭弘儀為搶肉吃打架　落敗竟對哥哥「恨之入骨」

▲金鐘影后王琄（左二）參加由鄭弘儀（左）主持的Podcast節目，宣傳首次主導舞台劇「四姊妹」。（圖／「沒⼤沒⼩の喇 吉歐」提供）
▲金鐘影后王琄（左二）參加由鄭弘儀（左）主持的Podcast節目，宣傳首次主導舞台劇「四姊妹」。（圖／「沒⼤沒⼩の喇 吉歐」提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-12 03:00:00

金鐘影后王琄日前參加由鄭弘儀、朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小の喇吉歐》並宣傳首次主導舞台劇「四姊妹」，以自身故事為基礎撰寫親情及手足情誼故事，劇情也勾起鄭弘儀兒時滿滿回憶，他分享小時候家裡窮且兄弟姊妹眾多，為了品嚐一口肉或是啃甘蔗必須輪流，更常為了分配不均問題，與哥哥打架，打到曾對他恨之入骨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王琄（左）及謝汶錡（阿嬌）宣傳首次主導的舞台劇「四姊妹」。（圖／「沒⼤沒⼩の喇 吉歐」提供）
▲王琄（左）及謝汶錡（阿嬌）宣傳首次主導的舞台劇「四姊妹」。（圖／「沒⼤沒⼩の喇 吉歐」提供）
舞台劇「四姊妹」講述鮮少團聚的四姊妹在母親忌日返回老家，因一場暴風雨將她們困在一起，徹夜暢談後也解開彼此心結，王琄表示她並沒有手足不睦的狀況，但見到身旁朋友或是社會案件因家產、父母親的愛分配不均導致家庭失和， 因此啟發創作靈感，撰寫設計劇本，希望有遇到相同問題的朋友能找到方式跨過關卡。

鄭弘儀笑說小時候家裡很窮，常為了「吃」而與兄姐吵得不可開交，以前只在大節日才有肉可吃，孩子們認為有眼睛、有腦的雞鴨鵝頭才是人間美味，但因人丁眾多，父母只能以節日為單位輪流分配他們享用，鄭弘儀：「輪到我吃可能是下一個節日，所以，我們會記錄哪個節日誰吃過，但小孩為了吃就會竄改紀錄，一被發現就會吵起來。」

▲舞台劇「四姊妹」講述鮮少團聚的四姊妹在母親忌日返回老家，受困一場暴風雨，徹夜暢談後解開彼此心結。（圖／故事工廠提供）
▲舞台劇「四姊妹」講述鮮少團聚的四姊妹在母親忌日返回老家，受困一場暴風雨，徹夜暢談後解開彼此心結。（圖／故事工廠提供）
王琄也說她媽媽就是擔心他們因為吃吵架，遂均等平分，大家僅能享受被分配好的食物，她說非常不喜歡吃不飽的感覺，進而影響到現在習慣點很多菜或是不斷關心同桌的朋友用餐狀況，避免所有人無法盡興享受美味佳餚，讓她直呼：「童年的生活習慣及教育真的會成為心中的印記。」一旁的鄭弘儀也非常認同，他說自己大哥與二哥是雙胞胎，但大哥在事業或課業表現較二哥優秀，爸爸常不經意對二哥講「平平都是我生的，怎麼差那麼多。」鄭弘儀：「無心的一句話就像刀子一樣利，深深刻印在二哥心中，雖然二哥已經60歲了，但現在回想起仍舊在意。」

節目上，提到父母對孩子的愛或是資源常無法達到公平，導致孩子們相互比較甚至爭吵，鄭弘儀笑說家中五個兄弟從小打到大，他最常與老四打架，但因為每次都輸，對他恨之入骨，不過現在兄弟相處很好，聚在一起總會聊小時回憶，覺得很幸福。

黃嘉千遭控5罪狀　郎祖筠疑出面聲援「手上握證據」

外配悲哀？夏克立賺錢全給黃嘉千　怨嘆：離婚的話我沒錢

任容萱戀情曝光！男模生日趴熱吻　Selina鼓譟：好好表現

任容萱26字甜蜜護愛！男友曾遭女星劈腿　露骨簡訊曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀