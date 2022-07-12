中職／馮勝賢老邦金手套NFT　強大賦能連樂天女孩都參與

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事實上，在幾週就前已決定的活動日程，事前並不知道當天會是季冠軍賽。而上半季各隊勝場差都十分接近，不到最後關頭，難分勝負。球迷也無時關注戰績，以準備搶冠軍賽門票。當天比賽一票難求，樂天球場幾乎滿場，也是疫情後觀賽人數最多的一場。
一票難求的盛況之下，能在高級的VIP包廂一起享受美食與勝利的喜悅，中場主辦單位跟馮勝賢也加碼彩蛋，與Rakuten Girl近距離的互動。連馮勝賢本人都表示，季冠軍賽觀戰是上帝附加給收藏者最棒的禮物！超驚喜的無敵體驗，讓每位收藏者擁有專寵「獨家記憶」。
此次NFT賦能體驗活動，有別於一般商品，除了有收藏價值，還要讓收藏者體驗尊榮跟專寵。有收藏者現場表示，這應該是台灣目前NFT中，賦能體驗最高的一款！能夠在樂天球場視野最佳的包廂，觀看一票難求的冠軍賽，品嘗星級酒店特製餐盒，一同拋下季冠軍彩帶的比賽。
除了享有強大賦能體驗之外，回饋社會做公益也是此款NFT的重點，扣除必要支出後，會將盈餘捐贈偏鄉基層少棒隊。幣託集團這次成功熱銷NFT，除了要感謝收藏者們的支持，同時希望拋磚引玉，藉由傳奇球星的號召力，將善的力量回饋社會，一起為台灣社會的基層棒球，貢獻一己之力！讓區塊鏈新創產業藉由科技＋體育跨產業結合，對社會以及運動產業有正面的支持與社會回饋，打造結合收藏、賦能、公益三贏的新形態NFT！