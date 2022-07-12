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中職／馮勝賢老邦金手套NFT　強大賦能連樂天女孩都參與

▲BELS與老邦共同發行慈善公益NFT獲收藏者稱幸運星，享受冠軍勝利體驗。（BELS提供）
▲BELS與老邦共同發行慈善公益NFT獲收藏者稱幸運星，享受冠軍勝利體驗。（BELS提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-12 02:34:21

台灣首發棒球慈善NFT-「老邦金手套」的賦能活動，7/10在樂天桃園棒球場VIP包廂內與收藏者相見歡！此款NFT也收藏者譽為幸運的NFT賦能。活動當天，正好就是中職的季冠軍賽日，除看棒球之外，也跟著主場球迷一同拋下勝利的彩帶，更替這款NFT的賦能注入強大的獨特娛樂體驗。

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▲BELS與老邦共同發行慈善公益NFT獲收藏者稱幸運星，享受冠軍勝利體驗。（BELS提供）
▲BELS與老邦共同發行慈善公益NFT獲收藏者稱幸運星，享受冠軍勝利體驗。（BELS提供）
除了有球場貴賓室VIP包廂體驗之外，還有馮勝賢紀念球，以及享受到幣託特邀五星級飯店限量製作的「老邦定食」，現場並抽出幣託集團產品O2 META的元宇宙土地，收藏者可之後在土地上進行商業或是行銷行為，強化本張NFT的賦能應用價值，同時也將元宇宙的體驗，從線下帶到線上！

事實上，在幾週就前已決定的活動日程，事前並不知道當天會是季冠軍賽。而上半季各隊勝場差都十分接近，不到最後關頭，難分勝負。球迷也無時關注戰績，以準備搶冠軍賽門票。當天比賽一票難求，樂天球場幾乎滿場，也是疫情後觀賽人數最多的一場。

▲BELS與老邦共同發行慈善公益NFT獲收藏者稱幸運星，享受冠軍勝利體驗。（BELS提供）
▲BELS與老邦共同發行慈善公益NFT獲收藏者稱幸運星，享受冠軍勝利體驗。（BELS提供）
一票難求的盛況之下，能在高級的VIP包廂一起享受美食與勝利的喜悅，中場主辦單位跟馮勝賢也加碼彩蛋，與Rakuten Girl近距離的互動。連馮勝賢本人都表示，季冠軍賽觀戰是上帝附加給收藏者最棒的禮物！超驚喜的無敵體驗，讓每位收藏者擁有專寵「獨家記憶」。

此次NFT賦能體驗活動，有別於一般商品，除了有收藏價值，還要讓收藏者體驗尊榮跟專寵。有收藏者現場表示，這應該是台灣目前NFT中，賦能體驗最高的一款！能夠在樂天球場視野最佳的包廂，觀看一票難求的冠軍賽，品嘗星級酒店特製餐盒，一同拋下季冠軍彩帶的比賽。

▲BELS與老邦共同發行慈善公益NFT獲收藏者稱幸運星，享受冠軍勝利體驗。（BELS提供）
▲BELS與老邦共同發行慈善公益NFT獲收藏者稱幸運星，享受冠軍勝利體驗。（BELS提供）
除了享有強大賦能體驗之外，回饋社會做公益也是此款NFT的重點，扣除必要支出後，會將盈餘捐贈偏鄉基層少棒隊。幣託集團這次成功熱銷NFT，除了要感謝收藏者們的支持，同時希望拋磚引玉，藉由傳奇球星的號召力，將善的力量回饋社會，一起為台灣社會的基層棒球，貢獻一己之力！讓區塊鏈新創產業藉由科技＋體育跨產業結合，對社會以及運動產業有正面的支持與社會回饋，打造結合收藏、賦能、公益三贏的新形態NFT！

▲BELS與老邦共同發行慈善公益NFT獲收藏者稱幸運星，享受冠軍勝利體驗。（BELS提供）
▲BELS與老邦共同發行慈善公益NFT獲收藏者稱幸運星，享受冠軍勝利體驗。（BELS提供）

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